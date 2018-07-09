Гутерреш допустил, что санкции в отношении Эритреи могут отменить

"Эти санкции были мотивированы рядом событий, которые имели место, но я верю, что этих препятствий больше нет… Если причины санкций исчезнут… сами санкции, естественно, устареют", — заявил Гутерреш, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в столице Эфиопии Аддис-Абебе , где проходила вторая ежегодная конференция Африканского союза (AU) и ООН.

Генсек также заявил, что ООН готова к содействию в любых вопросах, касающихся демаркации спорного участка границы между Эфиопией и Эритреей.

Первая за 20 лет эфиопо-эритрейская встреча на высшем уровне состоялась 8 июля в столице Эритреи. В ходе переговоров президент этой страны Исайя Афеворки и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили перспективы прекращения многолетнего противостояния двух стран, восстановления дипломатических отношений, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, включая взаимодействие в области морских грузоперевозок, запуск прямого авиасообщения, налаживание телефонной связи.

Ранее правящая партия Эфиопии «Революционно-демократический фронт эфиопских народов» (EPRDF) приняла решение о полном принятии и реализации Алжирского соглашения о прекращении военных действий между Эфиопией и Эритреей. Соглашение относит ряд спорных территорий, в том числе город Бадме, к Эритрее. Таким образом, полностью приняв Алжирское соглашение, Эфиопия берет на себя обязательства по выводу войск с территории, принадлежащей по договору Эритрее.