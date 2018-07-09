Клинические рекомендации будут согласовывать на научном совете Минздрава

Разработанные профессиональными некоммерческими организациями клинические рекомендации будет согласовывать научный совет Министерства здравоохранения , сообщил в ходе круглого стола в Госдуме директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела ведомства Евгений Камкин

Соответствующий законопроект готовится ко второму чтению в нижней палате парламента. В случае принятия россиян к 2021 году будут лечить по единым клиническим рекомендациям вне зависимости от того, в каком регионе они живут.

«В законопроект заложена процедура согласования клинических рекомендаций, которая будет осуществляться по средствам рассмотрения на научном совете Минздрава», — сказал Камкин.

При этом разработкой клинических рекомендаций, как и планировалось первоначально, будут заниматься профессиональные некоммерческие организации.

По словам председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, ко второму чтению законопроекта необходимо решить вопрос о «юридическом весе» клинических рекомендаций.

«Если это не будет нормативно-правовым актом, мы не сможем апеллировать к ним ни во время судебных разбирательств, ни во время разбирательств по оценке качества, — пояснил парламентарий. — В связи с этим мы выходили с предложением, чтобы министерство подводило итог в работе над ними в виде приказа по тем или иным рекомендациям».

Споры возникли и из-за положения законопроекта, которое обязывало лечебные учреждения на основе клинических рекомендаций разрабатывать протоколы лечения.

«Это замечание мы учли, — сказал Камкин. — В случае необходимости протоколы лечения также будут разрабатываться профессиональными некоммерческими организациями. В некоторых случаях протокол будет частью самой клинической рекомендации».