В этом году подъезды в Косино-Ухтомском будут отремонтированы по 13 адресам

Активно идет ремонт подъездом в жилых домах. Районный «Жилищник» планирует в текущем году отремонтировать шестьдесят два подъезда в тринадцати жилых домах по следующим адресам:

— ул. Черное Озеро, д. 14;

— ул. Оренбургская, д. 6 корп. 1, дом 8 корп. 2 и 3, д. 20 корп. 2;

— ул. Рудневка, д. 7, 21, 24;

— ул. Лухмановская, д. 1, 17, 24, 33, 35.

В программу включены следующие виды работ:

— ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;

— ремонт и окраска плит козырьков и т.д.

В настоящий момент проведен ремонт и введены в эксплуатацию в МЖИ тридцать семь подъездов. Отремонтированы и подготовлены к сдаче в Мосжилинспекции восемь подъездов. Сейчас ведутся работы на Рудневке в доме 7, первом подъезде, на Лухмановской, в доме 35, втором подъезде, на улице Черное Озеро, в доме 14. Ориентировочно работы будут завершены до 1 сентября 2018 года.