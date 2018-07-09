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В этом году подъезды в Косино-Ухтомском будут отремонтированы по 13 адресам
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В этом году подъезды в Косино-Ухтомском будут отремонтированы по 13 адресам 

Управа района Косино-Ухтомский 8 часов назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Активно идет ремонт подъездом в жилых домах. Районный «Жилищник» планирует в текущем году отремонтировать шестьдесят два подъезда в тринадцати жилых домах по следующим адресам:
— ул. Черное Озеро, д. 14;
— ул. Оренбургская, д. 6 корп. 1, дом 8 корп. 2 и 3, д. 20 корп. 2;
— ул. Рудневка, д. 7, 21, 24;
— ул. Лухмановская, д. 1, 17, 24, 33, 35.
В программу включены следующие виды работ:
— ремонт и окраска фасадными красителями наружных стен при входе в подъезд;
— ремонт и окраска плит козырьков и т.д.
В настоящий момент проведен ремонт и введены в эксплуатацию в МЖИ тридцать семь подъездов. Отремонтированы и подготовлены к сдаче в Мосжилинспекции восемь подъездов. Сейчас ведутся работы на Рудневке в доме 7, первом подъезде, на Лухмановской, в доме 35, втором подъезде, на улице Черное Озеро, в доме 14. Ориентировочно работы будут завершены до 1 сентября 2018 года.
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