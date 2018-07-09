В парке имени 850-летия Москвы ждут предложений по его реконструкции

В парке имени 850-летия Москвы открылся шоу-рум, в котором можно ознакомиться с проектом благоустройства этой территории. Он располагается за торгово-развлекательным комплексом MARi и работает круглосуточно.

В деревянном домике с застекленным входом размещена информация о том, как изменится набережная Москвы-реки после окончания третьей очереди реконструкции парка. Чертежи и планы, схемы и таблицы, фотографии и красочные картинки — все это здесь можно увидеть.

На столе лежит журнал, куда все желающие могут внести свои предложения и замечания. Например, Александр Котов с Поречной улицы пишет: «Спасибо за полную реконструкцию парка и устройство велодорожек от Марьина до Капотни. Ждем с нетерпением обустройства причала».

Много пожеланий касается установки туалетов и оборудования зоны барбекю, устройства пристани и безопасных спусков к воде. Некоторые люди попросили открыть площадки для танцев, другие — площадку для выгула и дрессировки собак, кому-то нужны столы для пинг-понга, а кому-то — спортплощадка для волейбола и баскетбола.

А вот запись жителя Одинцова Дениса Александровича: «Часть парка нужно оставить нетронутой. Хотелось бы, чтобы было минимум архитектуры и больше естественного ландшафта, так как в естественных условиях лучше отдыхается».

Каждую субботу в 12.00 в шоу-рум приходят консультанты, которым можно задать вопросы за чашечкой чая.