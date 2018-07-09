Минпромторг: РФ в 2018 году нарастит внутреннее потребление алюминия на 300 тыс. тонн 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Росссия в 2018 году нарастит внутреннее потребление алюминия примерно на 300 тыс. тонн на фоне вступления в силу санкций США. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров журналистам.
"У нас почти миллион (тонн алюминия — внутреннее потребление РФ в 2017 г. — прим. ТАСС). Добавили на 300 тысяч в этом году", — сказал министр.
Через пять лет объем внутреннего потребления алюминия может вырасти до 2,5 млн тонн, считает он.
"Если мы выйдем на этот показатель, а у нас всего 3,6 [млн тонн производство алюминия], то у нас большинство будет перерабатываться внутри страны", — добавил министр.
Так, за пять лет будет выполнена задача по увеличению внутренней переработки первичного алюминия, заключил Мантуров.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», холдинги «Базовый элемент», En+ и "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань».
Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями. Изначально Минфин США дал срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня — разорвали с ними контракты. Затем инвесторам США было разрешено проводить сделки с «Русалом» до 23 октября 2018 года.
Как заявлял ранее Денис Мантуров в интервью "Известиям", в России производится более 3,5 млн тонн первичного алюминия, более 80% которого экспортируется за рубеж, так как в стране слабо развиты отрасли переработки. Сейчас в России планируется создание производства в рамках «алюминиевой долины» в Красноярске, Хакасии и Волгограде.