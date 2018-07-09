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Евразийская конфедерация обществ правообладателей примет на стажировку студентов РГАИС
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Евразийская конфедерация обществ правообладателей примет на стажировку студентов РГАИС 

ТАСС 8 часов назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Студенты, аспиранты и преподаватели Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС) получат возможность стажироваться в структурных подразделениях авторско-правовых обществ, входящих в Евразийскую конфедерацию обществ правообладателей (ЕАКОП), в том числе за рубежом. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе внеочередного заседания Генеральной ассамблеи ЕАКОП, сообщили в понедельник в пресс-службе Конфедерации.
"Цифровая экономика нуждается в специалистах, чьи компетенции соответствуют вызовам современности, — отметил генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский. — Мы даем возможность получения профильного образования и повышения квалификации не только будущим специалистам в сфере интеллектуальной собственности, но и преподавателям, которые будут готовить новые кадры для инновационной платформенной экономики. ЕАКОП стремится сформировать на евразийском пространстве актуальную образовательную среду, позволяющую вырастить профессионалов, уверенно чувствующих себя в реалиях цифровой экономики, умеющих использовать все ее преимущества и максимально эффективно решать те задачи, которые она ставит перед индустрией интеллектуальной собственности".
ЕАКОП также поможет в трудоустройстве и учредит именные стипендии для лучших студентов в рамках межгосударственной программы по подготовке инновационного кадрового резерва для сферы интеллектуальной собственности, отметили в Конфедерации. Кроме того, соглашение предусматривает совместную научно-исследовательскую деятельность, а также проведение конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий.
По словам ректора РГАИС Ивана Близнеца, сотрудничество с ЕАКОП поможет преодолеть кризис кадров в сфере интеллектуальной собственности. «Академия является базовой организацией государств — участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности, активно развивает международное сотрудничество и стремится внедрить единые стандарты образования и работы на всем евразийском пространстве. ЕАКОП предложила именно постановку системного образования, с тем чтобы в организацию приходили кадры с самым актуальным образованием, те, кто имеют и практические, и теоретические знания», — процитировали ректора в пресс-службе.
Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) — международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/ или смежных прав. С апреля 2018 года ЕАКОП является членом международной организации «Ассамблея народов Евразии», а в июне стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC).
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