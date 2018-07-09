Украшения на полтора миллиона пропали у начальницы управления «Газпромтранс»

Кольца, серьги и бриллианты на сумму порядка полутора миллионов рублей исчезли из квартиры на юге Москвы начальницы управления «Газпромтранс», сообщают представители экстренных служб.

Инцидент произошел 8 июля. Татьяна Пастернак вернулась домой спустя две недели отсутствия. Заглянув в прикроватную тумбочку в спальне, она обнаружила, что ювелирных украшений в ней нет. Прибывшие на место полицейские отметили, что следов взлома или проникновения не наблюдается.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. К розыску стражи правопорядка привлекли кинологическую собаку. Были сняты отпечатки пальцев.

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