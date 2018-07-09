Подмосковный Печкин: жители коломенского поселка подарили почтальону велосипед

Маленькое чудо совершили жители поселка имени Кирова в Коломенском городском округе. Своему почтальону они подарили новый велосипед.

Для Андрея Белкина каждая жизнь в поселке имени Кирова открытая — проштампованная и рассортированная на судебные извещения и заказные письма. «Неуплаченные взносы в Пенсионный фонд, судебные решения. Когда человек шлет человеку — такого сейчас немного», — рассказывает почтальон.

Раньше каждый день Белкина начинался со скрипом. Старый велосипед разваливался на глазах — по дороге то сиденье отвалится, то колесо спустит.

Источник фото: телеканал «360»

Почтальоном он был не всегда. Еще шесть лет назад Андрей занимался слесарным делом. Но оно и денег не приносило, и здоровье подкосило. На то, чтобы развезти утреннюю почту у Андрея Белкина уходит 5-6 часов — ежедневный маршрут составляет 17 километров. Но сейчас, по его словам, он точно нашел свое место.

На шестой год в новой жизни Андрея нашлось место чуду. Пенсионерка Татьяна Гарькина уговорила односельчан купить почтальону новый велосипед. «От него веет каким-то благородством. А по отношению к работе своей он очень ответственный. Рассказала о своем желании, и жители со мной согласились», — рассказала жительница поселка.