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Подмосковный Печкин: жители коломенского поселка подарили почтальону велосипед
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Подмосковный Печкин: жители коломенского поселка подарили почтальону велосипед 

360tv.ru 8 часов назад
Фото: 360tv.ru
Маленькое чудо совершили жители поселка имени Кирова в Коломенском городском округе. Своему почтальону они подарили новый велосипед.
Для Андрея Белкина каждая жизнь в поселке имени Кирова открытая — проштампованная и рассортированная на судебные извещения и заказные письма. «Неуплаченные взносы в Пенсионный фонд, судебные решения. Когда человек шлет человеку — такого сейчас немного», — рассказывает почтальон.
Раньше каждый день Белкина начинался со скрипом. Старый велосипед разваливался на глазах — по дороге то сиденье отвалится, то колесо спустит.
Источник фото: телеканал «360»
Почтальоном он был не всегда. Еще шесть лет назад Андрей занимался слесарным делом. Но оно и денег не приносило, и здоровье подкосило. На то, чтобы развезти утреннюю почту у Андрея Белкина уходит 5-6 часов — ежедневный маршрут составляет 17 километров. Но сейчас, по его словам, он точно нашел свое место.
На шестой год в новой жизни Андрея нашлось место чуду. Пенсионерка Татьяна Гарькина уговорила односельчан купить почтальону новый велосипед. «От него веет каким-то благородством. А по отношению к работе своей он очень ответственный. Рассказала о своем желании, и жители со мной согласились», — рассказала жительница поселка.
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