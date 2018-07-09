Ремонтные работы стартовали на ул. Сергея Преминина

Дорожники уже демонтировали асфальт, перенесли на противоположную сторону деревья, которые были посажены на территории объекта. Сейчас строители укладывают бордюрный камень.

Работы по уширению проезжей части выполняет компания «Магистраль». Им предстоит заасфальтировать участок дороги протяженностью порядка 200 метров. В итоге в июле здесь появится третья полоса от Пошехонского шоссе до ул. Планерная, 18 для поворота направо. Это позволит разгрузить транспортный поток.