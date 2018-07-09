Ремонтные работы стартовали на ул. Сергея Преминина 

Дорожники уже демонтировали асфальт, перенесли на противоположную сторону деревья, которые были посажены на территории объекта. Сейчас строители укладывают бордюрный камень.
Работы по уширению проезжей части выполняет компания «Магистраль». Им предстоит заасфальтировать участок дороги протяженностью порядка 200 метров. В итоге в июле здесь появится третья полоса от Пошехонского шоссе до ул. Планерная, 18 для поворота направо. Это позволит разгрузить транспортный поток.
Эти же цели преследуют ремонтные работы на ул. Ярославской, пр. Победы и Торговой площади, запланированные на 2018 год. Средства выделены из областного бюджета. Всего, как заявил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, в ближайшие пять лет на обновление дорожной инфраструктуры Вологды будет выделено порядка 1,5 млрд рублей.