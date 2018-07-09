В Госдуму внесен законопроект о сокращении срока демонтажа незаконных рекламных конструкций до 15 дней

Самарская губернская дума внесла в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается сократить срок демонтажа установленных с нарушениями рекламных конструкций с месяца до 15 дней. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.

«Большая часть незаконно установленных рекламных конструкций не соответствует требованиям технического регламента, поскольку рекламные конструкции установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений». Данные нарушения создают общественную опасность, а также угрозу жизни и здоровью граждан, участников дорожного движения, требуют демонтажа рекламных конструкций в максимально короткий срок», — говорится в пояснительной записке.

Авторы поясняют, что установленный в настоящее время месячный срок для демонтажа незаконной рекламной конструкции нуждается в сокращении.

Отмечается, что сокращение сроков демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций позволит повысить эффективность контроля за соблюдением требований к размещению и эксплуатации рекламных конструкций, уровень социальной дисциплины, а также улучшить внешний облик муниципальных образований.

«В связи с этим законопроектом предлагается сократить месячный срок для осуществления демонтажа рекламной конструкции до пятнадцати дней», — подытожили авторы документа.