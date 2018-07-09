Трансгендера не пустили в петербургский клуб

Трансгендерная девушка заявила о дискриминации, с которой столкнулась в петербургском клубе «Ионотека»: ее оскорбляли охранники и не пустили в клуб.

В Facebook появилась запись Лины Тухатевич, которая пожаловалась на инцидент в петербургском клубе «Ионотека». Она заявила, что ее знакомой, несовершеннолетней девушке–трансгендеру, запретили посещать клуб «Ионотека», который принадлежит Александру Ионову — он выступил продюсером певицы Гречки.

Тухатевич написала об инциденте Ионову, и опубликовала скриншот переписки.

Ионов ответил девушке, что не может изменить менталитет страны и «не собирается обучать миллионы людей толерантности». «Ты, дорогуша, знала, на что шла. Вот теперь терпи. Тебя еще много где будут мордовать, как и все меньшинства в России », — написал мужчина.

Корреспондент издания «Бумага» связался с Ионовым, и тот переложил ответственность на охранника:

«Этот человек ежедневно спасает молодежь от пьяных гопников. Я уважаю его и не считаю правильным насиловать его мировоззрение, используя свой статус «начальника», — заявил он.

Ионов добавил, что сожалеет «о том, что произошло», но будет «до последнего отстаивать право русского человека любить или ненавидеть что-либо, вне зависимости от того, что скажет начальник, царь или господь бог».