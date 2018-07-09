Аскольд и Дир: были ли они христианами

В конце IX века в Киеве были правителями варяги (норманны) Аскольд и Дир. Летопись сообщает, что в 882 году из Новгорода явился Олег Вещий и привёз с собой маленького князя Игоря, сына Рюрика. Олег убил киевских правителей и начал княжить вместо них. По некоторым источникам, Дир с Аскольдом были христианами.

Согласно летописи «Повести временных лет», киевские князья были боярами Рюрика (Рёриха), который захватил власть в Новгороде, но ушли от князя в Киев и захватили там власть. Однако летописец Нестор жил спустя 200 лет после этих событий и был придворным летописцем князя-Рюриковича. Так что нужно учитывать высокую вероятность искажения событий в этом источнике и ориентироваться на Новгородскую летопись. Она указывает, что Дир с Аскольдом не были связаны с Рюриком и княжили в Киеве сами по себе.

Язычники

Готский племенной союз имел шведское происхождение. Готы доминировали в Крыму вплоть до IV века, пока их не победили гунны. Король Германарих от такого унижения покончил жизнь самоубийством в свои 110 лет. После этого готским остаткам пришлось куда-то перебираться. Не в Киев ли? Если так, то Аскольд и Дир могли являться потомками готов Германариха. Конечно, в тот период они были язычниками.

Русы в то время нередко ходили на Византию и причиняли стране массу бед своими грабежами. Для этих мероприятий требовалась база. Корабли надо было где-то строить, оснащать, снабжать продовольствием и комплектовать экипажем. Каждый раз добираться из Скандинавии было нерентабельно. Но и материал для кораблей брался уж конечно не в степях Причерноморья.

Значит, существовали верфи где-то севернее степей, в лесной зоне, с возможностью спуститься к морю по реке. Возможно, базой был Киев, а рекой Днепр. В таком случае Киев мог стать столицей варягов намного раньше, чем об этом сообщают летописи, которые дошли до наших дней.

В византийских источниках рассказывается, что в 866 году русы пришли к Царьграду с флотом в двести кораблей. Флот подошёл к Константинополю, когда император с войском был в походе. Он спешно вернулся, но русы уже успели учинить немалый разгром вокруг столицы.

Крещение после победы

По молитвам императора и патриарха на море поднялась буря, варяжские корабли разметало и выбросило на берег, мало кто спасся. После этого патриарх Фотий направил во владения русов посольство, которое покрестило народ вместе с князем. Довольно тёмная история, явно из неё выпала какая-то важная информация.

Так прямо посланцы патриарха и явились на неподготовленную почву, да ещё к воинственным язычникам, раздражённым военной неудачей? Имя князя, которого покрестили, не названо, но Дир или Аскольд правили в Киеве с 864 по 882 годы, так что тут речь о них. Но почему в летописи упомянут только один крещённый в Киеве князь?

Кстати, почему они правили вдвоём? Даже правление братьев обычно плохо заканчивалось, вспомним Ромула и Рема, Аттилу и Бледу. Можно предположить, что князья разделили между собой функции: один воевал, другой управлял княжеством.

Византийская летопись повествует об этих событиях очень скупо, что говорит о том, что хвастаться имперцам было особо нечем.

Как крестили

Византийский император отправился в поход со всем войском. Киевские князья узнали, что Константинополь остался без защиты и решили этим воспользоваться. На что были способны викинги, дело известное, но империи повезло: из-за налетевшего урагана корабли были выброшены на берег и разбиты.

Разумеется, многие были захвачены, и одним из пленных оказался сам князь-военачальник. Византийцы предпочли обратить его в христианство и заключить союзный договор. Так что можно допустить, что один из князей был крещён в Киеве, а второй — ещё в Константинополе.

Для закрепления успеха требовалось настолько заинтересовать варягов, чтобы все они согласились креститься. И с тех времён варяжские наёмники появились в гвардии византийских императоров.

Сложно себе представить, чтобы это были поклонники Тора и Одина. Приближённые к особе императора несомненно были христианами. А в Киеве была выстроена первая церковь, которая затем фигурировала при крещении Руси Владимиром Святославичем.