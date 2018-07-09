Старушка продала за 9 миллионов рублей вазу, которую использовала как подставку для зонтиков

80-летняя вдова из Манчестера ( Великобритания ) решила переехать в дом престарелых после смерти мужа. Старушка начала продавать ненужные вещи: одежду, мебель и предметы интерьера, чтобы скопить денег на оплату жилья и медицинского персонала. Но вдруг неожиданно выяснилось, что она богата — вот уже 40 лет на крыльце ее дома стоит редчайшая китайская реликвия — ваза императора Цзяцина. Оказывается, они с мужем полжизни ставили туда трости и зонты.

Когда-то женщина купила эту вазу за 200 фунтов. Ни продавец, ни она сама не придали значения императорскому клейму на дне вазы. А стоило бы. Правда всплыла на поверхность только сейчас, когда за дело взялись оценщики-искусствоведы. Старушка наняла их, чтобы ей помогли разобраться с продажей вещей перед переездом в дом престарелых. Эксперты были шокированы, а сама владелица вазы едва не заработала сердечный приступ — ее подставка для тростей оказалась редчайшей вещью начала XIX века, изготовленной по заказу китайского императора Цзяцина.

«Продавец был ошеломлен и почти потерял дар речи. Мы тоже были потрясены. Мы не предполагали, что даже в хорошем состоянии ваза будет стоить более 5000 фунтов стерлингов», — цитирует Daily Mail представителей британского аукциона, где выставили вазу.

Здесь стоит сказать, что за 40 лет эксплуатации ваза действительно пришла в плачевное состояние: множественные сколы и трещины образовались на императорской реликвии в результате постоянного бросания в нее зонтиков и тростей.

Но несмотря на все повреждения, несколько коллекционеров из Китая всерьез заинтересовались лотом, и итогом аукциона стала ошеломляющая сумма — 94 тысячи фунтов стерлингов. Если прибавить к этому обязательную пошлину, которую обязан заплатить покупатель из другого государства, получится еще больше — 110 тысяч фунтов стерлингов. В пересчете на рубли это более девяти миллионов (9 211 888 рублей, если точнее).

Попадание вазы из Китая в Великобританию остается загадкой для искусствоведов. Вероятно, ее привез отец или дед продавца (того самого, что когда-то не обратил внимания на клеймо) после службы в армии на Дальнем Востоке.

Впрочем, тот факт, что подлинность китайской вазы наконец установлена, наверняка поможет нашей героине — одинокой британской старушке. Ей больше не нужно продавать свои вещи и пытаться накопить на переезд в дом престарелых. Получив выручку с продажи вазы, женщина обеспечила себе безбедное существование на несколько лет.