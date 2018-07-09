Кузбасс намерен ежегодно направлять на комфортную среду 700 млн рублей

"Опорный проект «Комфортная среда для жизни» включает не только уютные сады, парки, скверы, набережные. Сюда входит и ремонт и благоустройство 491 двора и 116 общественных территорий", — сказал Цивилев и уточнил, что речь идет о 210 муниципальных образованиях региона с общим объемом финансирования 700 миллионов рублей в год.

Кроме того, власти предлагают жителям Кузбасса самим выбирать, какие площадки они хотели бы привести в порядок, и участвовать в этом процессе в рамках программы «42 проекта. Решения для людей», согласно которой ежегодно предполагается выявлять и решать 42 приоритетные проблемы в этой сфере.

"Если в благоустройство территории вкладывают душу и принимают участие сами жители района, а если они еще и в это вкладывают свои деньги по принципу «народного бюджета» вместе с администрацией, то за этим уже они потом внимательно следят и поддерживают на высоком уровне, потому что это становится их проектом", — отметил Цивилев.