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Ленобласть поделилась опытом работы сельских старост
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Ленобласть поделилась опытом работы сельских старост 

Ivyborg.ru 8 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
В выходные Ленобласть принимала в Кировском районе делегацию из Новгородской области, с которой обсудила опыт работы сельских старост на территории региона.
Из Новгородской области в круглом столе в Кировском районе приняли участие сотрудники администрации, органов местного самоуправления и представители территориального общественного самоуправления, со стороны правительства Ленобласти присутствовали представители областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям и ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области».
Круглый стол посвятили обмену опытом в сфере деятельности института сельских старост.
Напомним, что 47 регион стал первопроходцем в развитии такой формы местного самоуправления как институт старост, который работает в области с 2012 года и помогает жителям региона принимать участие в формировании приоритетных проектов Ленобласти. Сегодня в регионе работают 1 758 старост. А финансирование гражданских инициатив в 2018 году из бюджета области выделяется более 553 млн рублей
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