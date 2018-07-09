В Петровском районе хотят восстановить скит «Монашка-Латка»

В селе Оркино Петровского района 4 августа пройдет православный фестиваль «Свято место». Его задача — привлечь внимание к заброшенному скиту «Монашка-Латка». Он находится в лесу близ села.

В 30-е годы прошлого века там было тайное женское монашеское поселение, где монахини спасались от гонений властей. Позже скит пришел в негодность. Несколько лет назад его обнаружили местные жители. Там сохранился колодец, которым пользовались монахини и несколько котлованов от землянок. Осенью 2017 года группа добровольцев установила возле скита поклонный крест. В данный момент разработан проект восстановления купели, который планируется реализовать на средства малых грантов «Доброволец — 2018».

Как сообщает официальный сайт Саратовской епархии, предстоящий фестиваль станет частью этого проекта. Его организуют прихожане оркинского храма в честь Рождества Христова. В программе фестиваля — концерт народных коллективов Саратовской области , показательные выступления звонарей, мастер-классы по традиционным народным промыслам. Также пройдет крестный ход от храма Рождества Христова до скита. Сейчас жители Оркино активно готовятся к фестивалю, приводят в порядок территорию возле храма, шьют традиционные народные костюмы, в которых будут встречать гостей.

Желающие принять участие в этом мероприятии, могут обратиться к настоятелю храма Рождества Христова села Оркино иерею Алексию Заславскому по телефону 8-927-278-93-38.