Ещё
Мэр Пензы раскритиковал подрядчика за медленный ремонт улицы Аустрина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Пензы раскритиковал подрядчика за медленный ремонт улицы Аустрина 

PNZdrive 8 часов назад
Фото: PNZdrive
Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен ходом ремонтных работ на улице Аустрина — объект приводят в порядок в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Нарекание мэра вызвали низкие темпы работ, которые взяли дорожники, а также недостаточное количество специалистов, задействованных в ремонте. Кувайцев лично проинспектировал объект в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
На сегодняшний день подрядчик в полном объеме завершил фрезерование старого дорожного полотна. А вот к установке новых бордюров и обустройству заездных карманов подрядная организация приступила с меньшим энтузиазмом: работы на объекте ведутся в низком темпе. Из-за этого компания неоднократно получала замечания от городских властей. Помимо этого, затянувшиеся дорожные работы создали дополнительные неудобства для местных автомобилистов: протяженность ремонтируемого участка велика — 4 230 метров.
«Дорога с высоким трафиком, ежедневно здесь проезжает порядка 20 тысяч единиц техники. Для увеличения пропускной способности мы предусмотрели не только ремонт асфальта, обустройство заездных карманов для общественного транспорта, но и замену резинокордового покрытия на железнодорожном переезде в районе мясокомбината. На данный момент мы видим, какие непростые условия создались для автовладельцев, которые ежедневно добираются из Бессоновского района в Пензу и обратно. Эта ситуация сложилась из-за неправильного подхода подрядчика к организации ремонтных мероприятий», — резюмировал Кувайцев.
Градоначальник, обсудив проблему с представителем подрядчика, поручил пересогласовать график производства работ. По словам главы администрации Пензы, с самого начала улицу нужно было разбить на три участка и заниматься каждым из них поэтапно. Однако воспользоваться таким алгоритмом можно и сейчас. По указанию мэра, контролировать строки работ по новому графику будет Департаменту ЖКХ Пензы. В случае срыва сроков подрядчика привлекут к ответственности.
PNZdrive: последние новости
Мэр Пензы призвал дорожников не затягивать с нанесением разметки Пенза ушла под воду: из-за дождя автомобилисты вынуждены добираться до места «вплавь» Пензенский автомобилист продемонстрировал чудеса сверхплотной парковки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу36
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение