Мэр Пензы раскритиковал подрядчика за медленный ремонт улицы Аустрина

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев остался недоволен ходом ремонтных работ на улице Аустрина — объект приводят в порядок в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Нарекание мэра вызвали низкие темпы работ, которые взяли дорожники, а также недостаточное количество специалистов, задействованных в ремонте. Кувайцев лично проинспектировал объект в понедельник, 9 июля, сообщает пресс-служба администрации Пензы.

На сегодняшний день подрядчик в полном объеме завершил фрезерование старого дорожного полотна. А вот к установке новых бордюров и обустройству заездных карманов подрядная организация приступила с меньшим энтузиазмом: работы на объекте ведутся в низком темпе. Из-за этого компания неоднократно получала замечания от городских властей. Помимо этого, затянувшиеся дорожные работы создали дополнительные неудобства для местных автомобилистов: протяженность ремонтируемого участка велика — 4 230 метров.

«Дорога с высоким трафиком, ежедневно здесь проезжает порядка 20 тысяч единиц техники. Для увеличения пропускной способности мы предусмотрели не только ремонт асфальта, обустройство заездных карманов для общественного транспорта, но и замену резинокордового покрытия на железнодорожном переезде в районе мясокомбината. На данный момент мы видим, какие непростые условия создались для автовладельцев, которые ежедневно добираются из Бессоновского района в Пензу и обратно. Эта ситуация сложилась из-за неправильного подхода подрядчика к организации ремонтных мероприятий», — резюмировал Кувайцев.

Градоначальник, обсудив проблему с представителем подрядчика, поручил пересогласовать график производства работ. По словам главы администрации Пензы, с самого начала улицу нужно было разбить на три участка и заниматься каждым из них поэтапно. Однако воспользоваться таким алгоритмом можно и сейчас. По указанию мэра, контролировать строки работ по новому графику будет Департаменту ЖКХ Пензы. В случае срыва сроков подрядчика привлекут к ответственности.