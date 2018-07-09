Стало известно, когда в Приморском районе отремонтируют все кровли

Все 136 потенциально опасных крыш в Приморском районе отремонтируют до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Смольного . Такое заявление 9 июля сделали представители районной администрации.

В этом году в надлежащее состояние приведут 43 кровли. Рабочие уже частично выполнили теплоизоляцию чердачных перекрытий и входов на чердак в домах на набережной Черной речки, на улицах Савушкина, Школьной, Омской и Новосибирской.