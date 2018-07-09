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Стало известно, когда в Приморском районе отремонтируют все кровли
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Стало известно, когда в Приморском районе отремонтируют все кровли 

АиФ Санкт-Петербург 8 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Все 136 потенциально опасных крыш в Приморском районе отремонтируют до конца 2019 года, сообщает пресс-служба Смольного. Такое заявление 9 июля сделали представители районной администрации.
В этом году в надлежащее состояние приведут 43 кровли. Рабочие уже частично выполнили теплоизоляцию чердачных перекрытий и входов на чердак в домах на набережной Черной речки, на улицах Савушкина, Школьной, Омской и Новосибирской.
План выполнения работ одобрил вице-губернатор Северной столицы Николай Бондаренко.
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