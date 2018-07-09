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В Восточном военном округе проходит масштабный полевой выход связистов
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В Восточном военном округе проходит масштабный полевой выход связистов 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 8000 специалистов отработают вопросы обеспечения связью с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Более 8 тысяч военнослужащих войск связи Восточного военного округа, современные комплексы «Редут-2УС», пункты управления связи, антенные модули и командно-штабные машины, радиорелейные станции задействованы в начавшемся масштабном полевом выходе. Занятия стартовали сразу на нескольких полигонах округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской и Сахалинской областях.
Основной особенностью полевого выхода будет обеспечение закрытыми каналами связи межвидовой группировки войск округа в ходе крупномасштабных учений во второй половине текущего года.
В рамках практической части полевого выхода военные связисты отработают вопросы организации марша в районы развертывания, обеспечения связью с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.
Помимо этого, военнослужащие подразделений связи выполнят нормативы по развертыванию, работе и перемещению комплексов связи, как в дневное, так и в ночное время, а также организации охраны и обороны полевых пунктов управления и узлов связи.
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