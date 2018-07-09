«Маха Ягью сделает всем хорошо». Индусы хором помолились за процветание России

В Одинцове духовный лидер индуизма провел Маха Ягью — древнюю индийскую молитву. Вместе с последователями ведизма учитель просил богов о процветании России и дружбе между нашими странами, сообщил корреспондент «360».

Один из последователей ведической культуры Эдуард Филимонов встал на путь просветления вместе со всей семьей. Он говорит: прежде чем человек станет просветлённым и соединится с Богом, ему нужно многое узнать, пройти большой путь, раскрыть свой духовный потенциал. По его словам, это не так просто даже в индуистской культуре, а в ведической культуре на это требуется много жизней.

Раскрыть духовный потенциал Эдуарду и другим последователям ведической культуры помогает учитель Шри Пракаш Джи. Духовный наставник живет в России уже почти 30 лет и за это время стал всеми любимым лидером индуизма в нашей стране. Шри Пракаш Джи всегда открыт для общения с людьми. Вот и сегодня сотни практикующих эту древнюю как мир религию собрались у своего учителя, чтобы отметить праздник Йогини Экадаши возле священного огня единой молитвой.

Источник фото: телеканал «360»

«Я много лет совершаю эту молитву. Она для семейного благополучия, для общества, в котором мы живём, и для страны, в которой мы живём. Чтобы там всё хорошо было, чтобы люди спокойно жили, чтобы в стране был прогресс духовный и материальный», — отметил лидер индуизма в РФ Шри Пракаш Джи.

Маха Ягья — необычайно красивый и завораживающий ритуал. Участникам раздают смесь из риса и лепестков — санкальп. Беря его в руки, последователи загадывают, о чем молиться. Затем смесь выкладывают у священного огня. Под мантры учителя в костер бросают пропитанные маслом щепки — это жертва духам. Самое важное в Ягье — это молитва единения. Последователи верят: она помогает накапливать энергию не только для личных дел, но и постигать высшие материи.

Источник фото: телеканал «360»

«В жизни для человека важно духовное совершенствование. В какую бы религию вы не верили, все равно — духовность везде одинаковая. Она очень древняя, наша религия. Люди практикуют ее потому, что огонь — это символ очищения, пояснил Шри Пракаш Джи.

Почитателей традиций Древнего Востока в России немало. На праздничную молитву к духовному наставнику сегодня приехали люди из разных городов и даже конфессий. Шри Пракаш Джи отмечает, интерес к ведической культуре в нашей стране растет с каждым годом. А некоторые приезжают к учителю из других стран, чтобы постичь древнюю философию.

Конечно, заметить результат духовной практики непосвященным будет трудно. Впрочем, ее цель как раз не убеждать человека в силе веры, а примирить его с внутренними противоречиями, помочь обрести гармонию, говорят последователи. Пока они просят богов о процветании нашей страны, о мире и благополучии соотечественников, нам остается только надеяться, что их молитвы будут услышаны.