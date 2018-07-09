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Зелёная вода стала проблемой ростовчан
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Зелёная вода стала проблемой ростовчан 

Деловое сообщество 8 часов назад
Уже более трёх недель жители улиц Ленина, Погодина и Беляева и окрестных домов страдают от отсутствия нормальной воды: жидкость, текущую из кранов, едва ли можно ею назвать. После стирки одежда нуждается в дополнительной очистке, невозможно принять душ и помыть посуду. Запах, однако, присутствует не везде.
Как сообщил водоканал, подобные неудобства связаны с аномальным цветением водорослей в водоёмах. Пресс-служба сообщает о максимальном режиме функционирования очистных сооружений. В местах с аномальным запахом будут взяты пробы воды
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