Зелёная вода стала проблемой ростовчан

Уже более трёх недель жители улиц Ленина, Погодина и Беляева и окрестных домов страдают от отсутствия нормальной воды: жидкость, текущую из кранов, едва ли можно ею назвать. После стирки одежда нуждается в дополнительной очистке, невозможно принять душ и помыть посуду. Запах, однако, присутствует не везде.

Как сообщил водоканал, подобные неудобства связаны с аномальным цветением водорослей в водоёмах. Пресс-служба сообщает о максимальном режиме функционирования очистных сооружений. В местах с аномальным запахом будут взяты пробы воды