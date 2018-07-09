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Храм Дмитрия Солунского в Хорошеве будет введен в эксплуатацию в 2018 году
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Храм Дмитрия Солунского в Хорошеве будет введен в эксплуатацию в 2018 году 

Департамент градостроительной политики города Москвы 8 часов назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Рассчитана церковь на тысячу прихожан и возводится по индивидуальному проекту. Отделочные работы полностью завершены, установлены купола и кресты.
Первоначально в проекте за основу были взяты памятники новгородской школы с элементами модерна. На сегодняшний день специалисты приступили к украшению храма, заполняется иконами иконостас. Для фасадов здания изготовили особые мозаики. В ближайшее время строители приступят к благоустройству территории, отметил Сергей Лёвкин.
В ходе инспекционного объезда депутат Госдумы, советник Мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимир Ресин, курирующий Программу по строительству православных храмов в столице, сообщил о том, что церковь в честь великомученика Дмитрия Солунского представляет собой целый храмовый комплекс, состоящий по сути из двух храмов, нижнего и верхнего с отдельно стоящим трехэтажным приходским домом. Планируется, что в августе в храме начнутся регулярные богослужения. Храм является одним из самых больших и величественных храмов, возведенных в Хорошеве в рамках «Программы-200». Все строительные работы должны быть завершены к сентябрю, а до конца текущего года храм будет освящен.
Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.
«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.
От Стройкомплекса Москвы Программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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