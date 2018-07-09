Храм Дмитрия Солунского в Хорошеве будет введен в эксплуатацию в 2018 году

Рассчитана церковь на тысячу прихожан и возводится по индивидуальному проекту. Отделочные работы полностью завершены, установлены купола и кресты.

Первоначально в проекте за основу были взяты памятники новгородской школы с элементами модерна. На сегодняшний день специалисты приступили к украшению храма, заполняется иконами иконостас. Для фасадов здания изготовили особые мозаики. В ближайшее время строители приступят к благоустройству территории, отметил Сергей Лёвкин

Программа строительства православных храмов демонстрирует не только огромную потребность москвичей в храмах шаговой доступности, но и огромную палитру архитектурных решений, стилей, возрожденных традиций русского зодчества, применяемых технологий.

«Программа-200» реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Мэр столицы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.

От Стройкомплекса Москвы Программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.