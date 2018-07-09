Минюст предложил переводить заключенных в регионы ближе к семье

Если же просьбу исполнить невозможно из-за отсутствия в том регионе подходящих казенных домов, человека могут перевести в соседнюю область.

Как сообщили в ведомстве, соответствующие нормы предлагается внести в статьи 73 и 81 Уголовно-исполнительного кодекса. Это поможет решить старую проблему перемены мест: сегодня заключенному достаточно трудно добиться перевода из одной колонии в другую.

Вопрос, где человеку сидеть, остается на усмотрение тюремного ведомства. Перевести в другой казенный дом заключенного могут по каким-то служебным соображениям, например если человеку угрожает опасность. Или если в самой колонии реорганизация. Но идти навстречу человеку, желающему оказаться в местах не столь отдаленных от дома, гражданин начальник не обязан.

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— Не было ни одной колонии, где бы на приеме граждан передо мной не ставили бы вопрос о переводе ближе к родственникам, — рассказала она журналистам. — Считаю необходимым принять закон о праве перевода осужденного ближе к родственникам.

Она подчеркнула, что такое право не может быть абсолютным, то есть не обязательно всегда держать осужденного в колониях рядом с домом. Нередко арестанта действительно надо держать вдали от родных мест — по самым разным причинам. Детально процедуру перевода регламентирует соответствующий приказ минюста . Но, как поясняют эксперты, раз в законе нет такого основания, как перевод ближе к дому, администрация колонии часто отказывает в таких просьбах. Подготовленный проект может дать шанс заключенным — не отрываться от семей. Это важно, ведь осужденный рано или поздно выйдет на волю. Если его забудут родные, ему некуда будет идти. Если же бывшего заключенного примут семья и воля, он скорее всего уже не будет повторять прошлых грехов.

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