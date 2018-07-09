Когда одной нефти мало: Россия важна для развития экономик стран Ближнего Востока

Россия ведет обширные переговоры с Саудовской Аравией

Дело в том, что «Росатом» вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса на строительство атомной станции в Саудовской Аравии, где мы хотим реализовывать проект с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+.

Другой вопрос, что мы в последние годы слышали много предложений от Саудовской Аравии, но в действительности они ни к чему не привели — достаточно вспомнить эпизод с намерением Эр-Рияда купить ракетные комплексы типа «Искандер».

В результате, возникает вопрос — что это, очередной эпизод в политической игре между Россией и Саудовской Аравией, или реальный интерес со стороны Эр-Рияда к российским атомным технологиям. Ведь на практике в отношениях между Москвой и Эр-Риядом все очень сложно, начиная от ситуации в Сирии , заканчивая небезызвестным соглашением ОПЕК+.

Все мы прекрасно помним сообщение образца прошлой недели о том, что Саудовская Аравия под давлением президента США Дональда Трампа может нарастить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки и, тем самым, закрыть соглашение ОПЕК+.

«Росатом» имеет отличные позиции на мировом рынке

«Россия ведет здесь переговорный процесс c Саудовской Аравией, который находится на своей самой ранней стадии. Это нормально, и именно так «Росатом» работает со многими другими странами, вследствие чего, российская компания лидирует по общему количеству заказов на строительство АЭС, обгоняя Westinghouse-Toshiba, а также Orano SA», — констатирует Митрахович.

Все это говорит о том, что бизнес-процессы «Росатома» находятся на высоком уровне, причем у отечественной компании серьезные позиции за границей, но это, опять же, не значит, что каждый такой проект будет доходить до стадии практической реализации.

Турции и «Можно здесь привести успешный пример в виде контрактов по Финляндии Ирану , а можно и проекты, которые не привели к итоговому результату. Например, во Вьетнаме проект атомной станции был отменен», — заключает Митрахович.

Как замечает эксперт, в Саудовской Аравии все только начинается, причем здесь вообще сложно о чем-то говорить, поскольку сейчас идет даже не бумажная стадия реализации данного проекта, а этап его постепенного согласования.

Саудовская Аравия постоянно спекулирует возможными сделками

«Что касается Саудовской Аравии, то эта страна действительно рассказывает всем своим партнерам, как она хочет с ними совершить те или иные сделки, и Россия в данной политике саудитов, естественно, не исключение», — резюмирует Митрахович.

Более того, подобные контракты являются частью стандартной внешнеполитической линии со стороны саудитов, которые, как известно, обладают значительными нефтедолларовыми доходами при сравнительно неразвитой внутренней промышленности, поэтому Эр-Рияд почти все покупает на внешнем рынке, и этим активно спекулирует в контексте глобальной политики.

«Это, главным образом, оружие, а также такие стратегические проекты, как возведение атомной станции в Саудовской Аравии. Так что, здесь нет никаких гарантий, но амбиции у наследника престола принца Салмана действительно очень большие, и он реально хочет изменить экономический уклад в современном саудовском государстве», — заключает Митрахович.

И здесь нельзя обойтись без атомной энергии, поскольку такая электрогенерация является гарантированной, вследствие чего, на ее основе можно выстраивать энергобаланс, а также всю стратегию развития национальной экономики.

«Росатом» предлагает выгодные контракты всему Ближнему Востоку

«Соответственно, в рамках подобной системы координат переговоры между «Росатомом» и саудовским правительством выглядят логично, поскольку российское предложение смотрится, как минимум, не хуже своих аналогов», — констатирует Митрахович.

Примечательно, что страны Ближнего Востока в последние годы называют кладезью контрактов «Росатома», поскольку все ведущие государства данного региона хотят обзавестись своей мощной национальной промышленностью, причем, у всех из них существует одновременный недостаток электрогенерации, который можно решить только с помощью применения атомной энергии.

В такой ситуации, выглядело бы логичным, если бы «Росатом» упрочил свои позиции в этом регионе, хотя на практике на все эти моменты очень серьезно давит геополитика в виде чрезвычайного уровня напряженности на Ближнем Востоке.

«Другой вопрос, необязательно, что данная проблема на Ближнем Востоке будет решена исключительно через атом. Например, в Египте у «Росатома» есть перспективный проект, но, в то же время, отечественная компания «Роснефть» занимается там разработкой крупного месторождения газа, которое может послужить, своего рода, заместителем», — резюмирует Митрахович.

Так что, надо понимать, что Саудовская Аравия также богата углеводородами, причем, ее можно использовать для замещения таких масштабных проектов, как собственная национальная энергетика, хотя и в этом вопросе все далеко неоднозначно.

«Есть вариант и с возобновляемой энергетикой, но она стоит значительно дороже. Поэтому выбор здесь у Ближнего Востока крайне прост, это углеводороды или атом, причем в случае высокой цены на мировом рынке нефть и газ им выгодней продавать», — заключает Митрахович.