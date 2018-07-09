Экономисты предложили ввести налоговые льготы для резидентов ОЭЗ «Моглино» в зависимости от момента получения прибыли 

Комитет по экономической политике и инвестиционному развитию администрации Псковской области подготовил изменения в региональный закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области»: как сообщает пресс-служба Псковского областного Собрания, соответствующие документы поступили в парламент. Как отметил руководитель экономического ведомства Андрей Михеев, сравнительный анализ существующих условий по предоставлению налоговых льгот в семи российских особых экономических зонах промышленно-производственного типа («Липецк», «Алабуга», «Ступино Квадрат», «Тольятти», «Титановая долина», «Лотос», «Владивосток») показал, что ОЭЗ «Моглино» уступает конкурентам, где отчёт льготного налогового периода начинается с момента получения прибыли организацией-резидентом, а не привязан к календарным годам, как это сделано в Псковской области. При действующей схеме инвесторы, ставшие резидентами в разные временные промежутки, находятся в неравных условиях. Так, инвестор, зарегистрированный как резидент в период с 2013 по 2019 год, имеет 0 процентов по налогу на прибыль, что позволяет ему снять излишнее налоговое бремя на свое предприятие и направить высвободившиеся средства на развитие бизнеса. При этом инвестор, зарегистрированный после 2019 года или начавший свою деятельность в этот временной период, имеет ставку уже в размере 3 процента по налогу на прибыль. Изменениями в закон предлагается установить для организаций-резидентов «Моглино» пониженную ставку налога на прибыль, начиная с налогового периода, в котором впервые получена прибыль, подлежащая налогообложению. Размер льгот остаётся неизменным: первые 5 лет — 0 процентов, с шестого по десятый календарный год включительно — 5 процентов и по истечении десяти лет — 13,5 процентов. Решение по изменениям будет принято на сессии областного Собрания депутатов 12 июля. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».