Супрун: Бахилы не спасут от бациллы

Об этом она написала в Facebook.

«Никогда не понимала, почему во многих украинских больницах всех посетителей заставляют надевать бахилы. Иногда даже категорически запрещают заходить без них в медицинское заведение. Кроме того, бахилы, как правило, не бесплатны — их предлагают приобрести в ближайшей аптеке. В клиниках развитых стран вы вряд ли увидите людей, которые пришли навестить родственника или ожидают врача в бахилах», — указала Супрун.

Она также заявила, что ни в одном из нормативных документов Украины нет требований, обязывающих пациентов и посетителей носить бахилы в больничных помещениях, а единственным местом, где ношение бахил оправдано, являются помещения, где проводятся операции и существуют риски возникновения и передачи инфекции.

Также Супрун привела ссылки на исследования, утверждающие, что бахилы не эффективны в противодействии распространению инфекций.

По мнению Супрун, желание одеть пациентов и посетителей клиник в бахилы возникает у руководства медучреждений для того, чтобы облегчить уборку помещений или нажиться за счет пациентов.

«Неоправданное использование бахил в таких объемах, как это происходит сейчас — экономически необоснованно и не несет ощутимой пользы ни медучреждению, ни посетителям (…) Кроме того, огромное количество выкинутых одноразовых бахил загрязняет планету», — указала Супрун.

И.о. министра здравоохранения известна своими записями, развенчивающими популярные мифы, связанные со здравоохранением. В то же время украинские врачи критикуют Супрун за медицинскую реформу, из-за которой для населения существенно подорожали медицинские услуги, а ряд врачей задумался об эмиграции из Украины.