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Генсек ООН заявил о прогрессе в преодолении бедности в мире
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Генсек ООН заявил о прогрессе в преодолении бедности в мире 

ТАСС 8 часов назад
ООН, 9 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник о положительной динамике в преодолении крайней бедности в мире.
"Доля тех рабочих в мире, которые сейчас не могут вывести свои семьи из-за черты крайней нищеты, значительно сократилась", — говорится в докладе генсека ООН о ходе осуществления целей устойчивого развития, представленном на заседании политического форума высокого уровня.
"В 2000 году число лиц, находящихся за чертой крайней нищеты, было 27%, а сейчас только 9%", — отмечается в документе.
"Остаются острые очаги нищеты в сельских районах, именно здесь доля населения, живущая за чертой крайней бедности, остается на самом высоком уровне", — констатировал Гутерриш. По его мнению, «справиться с нищетой должно помочь развитие институтов социальной защиты.
В 2015 году государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей устойчивого развития содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.
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