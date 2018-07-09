Генсек ООН заявил о прогрессе в преодолении бедности в мире

ООН , 9 июля. / ТАСС /. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в понедельник о положительной динамике в преодолении крайней бедности в мире.

"Доля тех рабочих в мире, которые сейчас не могут вывести свои семьи из-за черты крайней нищеты, значительно сократилась", — говорится в докладе генсека ООН о ходе осуществления целей устойчивого развития, представленном на заседании политического форума высокого уровня.

"В 2000 году число лиц, находящихся за чертой крайней нищеты, было 27%, а сейчас только 9%", — отмечается в документе.

"Остаются острые очаги нищеты в сельских районах, именно здесь доля населения, живущая за чертой крайней бедности, остается на самом высоком уровне", — констатировал Гутерриш. По его мнению, «справиться с нищетой должно помочь развитие институтов социальной защиты.

В 2015 году государства — члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 Целей устойчивого развития содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.