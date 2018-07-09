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Сотрудники гостиниц рассказали, что можно унести с собой из номера
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Сотрудники гостиниц рассказали, что можно унести с собой из номера 

Российская Газета 8 часов назад
Зарубежные СМИ поинтересовались у сотрудников гостиниц, какие предметы постояльцы могут забрать с собой без зазрения совести.
В списке оказались шампуни, гели для душа, кремы, одноразовые тапочки. С последними, как выяснилось, иные отельеры и вовсе рады распрощаться.
Но это, конечно, касается, отелей высокого уровня. В иных местах такая пропажа может ударить по бюджету.
Также персонал некоторых гостиниц не расстроится, если гость заберет помеченные фирменным логотипом зонтик, блокнот, ручку и прочую мелочь.
А вот кража постельного белья, халатов, полотенец и батареек от пульта (что, как отмечают сотрудники отелей, происходит часто) считается дурным тоном. В этом случае, например, не стоит удивляться гневному электронному письму или недостачи на карте.
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