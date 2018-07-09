Сотрудники гостиниц рассказали, что можно унести с собой из номера

Зарубежные СМИ поинтересовались у сотрудников гостиниц, какие предметы постояльцы могут забрать с собой без зазрения совести.

В списке оказались шампуни, гели для душа, кремы, одноразовые тапочки. С последними, как выяснилось, иные отельеры и вовсе рады распрощаться.

Но это, конечно, касается, отелей высокого уровня. В иных местах такая пропажа может ударить по бюджету.

Также персонал некоторых гостиниц не расстроится, если гость заберет помеченные фирменным логотипом зонтик, блокнот, ручку и прочую мелочь.

А вот кража постельного белья, халатов, полотенец и батареек от пульта (что, как отмечают сотрудники отелей, происходит часто) считается дурным тоном. В этом случае, например, не стоит удивляться гневному электронному письму или недостачи на карте.