Леонид Радзиховский: Время не на стороне Трампа

Глава МВФ Кристин Лагард предупреждает: «Риск номер 1 для мировой экономики — введение пошлин и протекционизм США ». Зачем же Трамп это делает — ведь он же видит эти очевидные опасности! Больше того, он использует эти страхи, блефует ими, балансируя «на краю пропасти», чтоб навязать лидерам ЕС Китая свою волю.

Но — для чего? Какая его Цель? Трамп считает, что экономика США как минимум «в опасном положении». Так считают и его избиратели — добрая половина Америки!

В 1960-е гг. США давали до 40% Мирового ВВП. Сейчас — около 15%. ВВП по паритету покупательной способности США — меньше, чем у КНР. Обгон произошел в 2014-м, сейчас разрыв составляет уже больше 20% ВВП США и расширяется с каждым годом. (ВВП по официальному обменному курсу у США по-прежнему на 50% больше китайского.)

Резкие движения Трампа могут не только «пирровой победой» вернуться США, но и вообще породить Мировой Кризис

Еще круче обстоит дело в индустрии. В 2017 г. промышленное производство КНР — ок. 9 трлн долл., США — ок. 3,6 трлн. По некоторым отраслям ситуация такая. В 1980-е гг. США производили 5 млн тонн алюминия. В 2016-м — 840 000 тонн. 90% потребности в алюминии удовлетворяются за счет импорта, причем 56% импорта — из Канады

Автомобили — символ Американской Мечты. В 1950 г. в США производили 80% всех автомобилей Мира (!), в 1960-м — чуть меньше 50%, в 1990-м — 20%, а в 2017-м — чуть больше 11%! Причем в КНР автомобилей выпускают в 2,5 раза больше, чем в США! Прежде всего — «фольксвагены», «форды», «хонды», «бьюики» и т.д.

Возьмем такой обобщенный показатель, как данные Всемирного Банка (ВБ) о мировом высокотехнологическом экспорте. США лидировали в нем до 2003-го, когда их обогнал Китай, а сейчас они уже на 3-м месте, в 2010 г. их обошла и Германия . В 1990-2013 гг. (позже данных ВБ не привел) экспорт из США вырос на 65%, из Германии — в 4,5 раза, из Сингапура — в 9 раз, а из Китая (извините!) — в 130 раз. Все это привело к понятным результатам.

У США — самый большой в Мире торговый дефицит. В 2017-м экспорт из США — 1,57 трлн, импорт США — 2,35 трлн, отрицательный баланс — ок. 800 млрд долл. Особенно ужасна картина с Китаем — там отрицательный баланс 375 млрд долл. !

Так что ж — значит, оказывается правы наши пропагандисты, 20 лет сулящие «крах доллара» (с 28 руб. до 63 руб., однако…), значит, США и правда Колосс на глиняных ногах, их экономика держится на честном слове и печатном станке и не сегодня-завтра рухнет? И Трамп — просто первый президент, кто рискнул это сказать вслух, разорвал заговор молчания и уже на краю пропасти пытается хоть что-то сделать, чтобы буквально «спасти Америку»?

Но есть — и до последнего времени господствовала — другая точка зрения. Крайне огрубленно звучит примерно так. Америка — Флагман Человечества. Была, есть и будет. Но чтобы быть The First надо опережать Время, задавать его Тренды. ХХ век — век Индустриальный. И США были впереди всех — 1-я Промышленная Держава Мира. А XXI — постиндустриальный. И США производят Бренды и Тренды, они — 1-я Научно-технологическая держава Мира. В их ВВП сельское хозяйство дает меньше 1%, индустрия — 19%, а 80% — «сервис». Но это не только торговля, в эту графу входят и исследования, и производство информации, и СМИ и т.д. Пусть Китай будет их, американским конвейером, грязным сборочным цехом, вынесенным из США — Мозг Мира все равно находится в Америке. Как и главные финансовые центры. Да и сам «ВВП» скоро не будет главным критерием «уровня развития» страны. Так что надо не догонять тень Вчерашнего Величия — а строить Систему Будущего!

Возможно, нечто подобное и считают айтишники в Калифорнии и финансисты в Нью-Йорке . Но избиратель Трампа в «ржавом поясе» видит картинку иначе. Американские технологии + американские деньги ушли в Китай, они там собирают из наших деталей наши айфоны и наши автомобили — и нам продают! При этом в США таможенные тарифы в среднем ок. 3,5%, в ЕС — 5,2%, а в КНР — 9,9%! То есть Америку все грабят — за ее же деньги с помощью ее же (часто «ворованных») технологий! Америка — свинья-копилка для всего Мира, из нее всякий вытряхивает что хочет! Всякий нас обидеть норовит … А мы-то, США, еще и тащим на своей шее весь НАТО

Этой очевидной несправедливости Трамп намерен положить конец — прежде всего повышая ("выравнивая") торговые пошлины. Честная торговля поможет провести реиндустриализацию Америки. Вот — две разные ("дополнительные") картины Мира. Однако «хотели как лучше, а получилось как всегда» — многие экономисты считают, что резкие движения Трампа могут не только «пирровой победой» вернуться США, но и вообще породить Мировой Кризис или же ускорить и углубить объективно и так неизбежный Циклический Кризис, превратив его уже в кризис Системный.

Через год с небольшим начинается подготовка к выборам. Если к этому времени начнется Кризис — у Трампа нет шансов

Время не на стороне Трампа. Не в Глобальном ("тренды Века"), а в очень конкретном смысле. Через 4 месяца — выборы в Конгресс. Если республиканцы теряют большинство — Трамп будет связан по рукам и ногам. Через год с небольшим — начинается подготовка к выборам Президента-2020. Если к этому времени начнется Кризис — у Трампа нет шансов. Тогда новый президент, скорее всего, отменит все его начинания — как он решения Обамы. Трампу надо пролезть в узкую временную форточку, ему нужен быстрый и зримый успех — а, например, у председателя Си такой проблемы нет. Вот такая Большая Игра.