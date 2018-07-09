Норильские дети смогут увидеть жизнь белых медведей посредством VR-технологий

МОСКВА , 9 июля. /Корр. ТАСС Николай Сытарь/. Просветительский центр «Белый мишка», который занимается экологическим образованием школьников в Норильске , запустит для своих посетителей экскурсии с применением технологий виртуальной реальности. Дети смогут увидеть белого медведя в его привычной среде обитания, сообщила корр. ТАСС в понедельник руководитель проекта, сотрудник экспертного центра «Проектный офис развития Арктики (ПОРА)» Олеся Кужель.

"Наши посетители, используя приложение на основе виртуальной реальности, смогут увидеть обычный день белого медведя: его прогулки по снежной пустыне, дневную рыбалку и плавание подо льдами. Всю необходимую технику для посещения виртуальной экскурсии мы предоставим. Просветительский центр «Белый Мишка» начнет работу в сентябре 2018 года, а экскурсии мы запустим ближе к концу года", — сказала Кужель и отметила, что в просветительском центре также можно будет увидеть коллекцию фотографий с изображениями белых медведей и даже рассмотреть поближе трехмерную модель одного из них.

Проект центра «Белый мишка» в Норильске является частью кампании по защите белого медведя, который проводит ПОРА и Экологический фонд Сибирского федерального университета.