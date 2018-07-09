«Нижегородская Венеция»: после ливня улицы города превратились в каналы

Пешеходам, внезапно настигнутым стихией, не остаётся ничего, кроме как разуться и топать по лужам босиком. Некоторые ещё и одежду снимают. Главное, придя домой, хорошенько просохнуть и выпить чая с мёдом или малиновым вареньем.

Судя по улыбчивым лицам, нижегородцы не расстраиваются из-за временной непогоды.

На улице Ковалихинской не удастся перейти дорогу, не замочив ног.

Даже автомобилисты среди этих рек чувствуют себя не очень комфортно.

Форсировать эти потоки желательно на машине с высоким клиренсом.

Легковым автомобилям сейчас на Ковалихе делать нечего.

На Варварской пешеходам немного полегче, однако и они не придут домой в сухой обуви.

Люди крадутся через потоки воды, пытаясь шагнуть как можно шире.

Нужно смотреть в оба — зазеваешься, и тебя окатит водой проезжающий мимо автомобиль.

В районе пересечения Белинки и Ковалихи по традиции весьма глубоководно.

Велосипедистам тоже не сладко в такую погоду.

Рядом с Чёрным прудом образовалось целое озеро.

«Плывущий» по волнам Чёрного пруда трамвай.

Главное, чтобы во время ливня не подвёл «железный конь».

Ливневая канализация в Нижнем Новгороде очень пригодилась бы.

Всё тот же Чёрный пруд. Главное, чтобы не залило двигатель.