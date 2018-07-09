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«Нижегородская Венеция»: после ливня улицы города превратились в каналы
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«Нижегородская Венеция»: после ливня улицы города превратились в каналы 

nn.ru 5 часов назад
Фото: nn.ru
Пешеходам, внезапно настигнутым стихией, не остаётся ничего, кроме как разуться и топать по лужам босиком. Некоторые ещё и одежду снимают. Главное, придя домой, хорошенько просохнуть и выпить чая с мёдом или малиновым вареньем.
Судя по улыбчивым лицам, нижегородцы не расстраиваются из-за временной непогоды.
На улице Ковалихинской не удастся перейти дорогу, не замочив ног.
Даже автомобилисты среди этих рек чувствуют себя не очень комфортно.
Форсировать эти потоки желательно на машине с высоким клиренсом.
Легковым автомобилям сейчас на Ковалихе делать нечего.
На Варварской пешеходам немного полегче, однако и они не придут домой в сухой обуви.
Люди крадутся через потоки воды, пытаясь шагнуть как можно шире.
Нужно смотреть в оба — зазеваешься, и тебя окатит водой проезжающий мимо автомобиль.
В районе пересечения Белинки и Ковалихи по традиции весьма глубоководно.
Велосипедистам тоже не сладко в такую погоду.
Рядом с Чёрным прудом образовалось целое озеро.
«Плывущий» по волнам Чёрного пруда трамвай.
Главное, чтобы во время ливня не подвёл «железный конь».
Ливневая канализация в Нижнем Новгороде очень пригодилась бы.
Всё тот же Чёрный пруд. Главное, чтобы не залило двигатель.
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