10 июля. Народный календарь. На Сампсона дождь — семь недель то ж

Эта примета означала также продолжение дождей аж до самого бабьего лета.

10 июля отмечают день святого Сампсона Странноприимца. Он был сыном знатных римлян, благодаря этому получил хорошее образование и изучил врачебное искусство.

Стал известен тем, что после смерти своих родителей отпустил на волю всех рабов и раздал имущество нищим, за что получил от Бога дар чудотворца.

С помощью своего таланта он даже излечил тяжелобольного императора Юстиниана, но от награды отказался, велев вместо этого построить больницу и приют для нищих. Всю оставшуюся жизнь Сампсон посвятил врачеванию больных людей.

В народе он получил прозвище Самсон Сеногной. Люди замечали, что на Самсона часто происходят дожди. День памяти этого святого приходится на разгар сенокоса, поэтому снопы заготовленного сена промокали и гнили. Кстати, эта примета означала также продолжение дождей аж до самого бабьего лета!

Как говорили люди: «На Самсона дождь — семь недель то ж». Состояние и цвет сена на Самсона могли рассказать о том, что лучше уродится: если сено зеленое — жди обильного урожая гречки, а черное — к богатым всходам пшеницы.

Поминая святого, русские люди почитали странников, проходящих 10 июля мимо их домов. Прохожих приглашали к себе и угощали, принимая как дорогих гостей. Обязательно кормили кашей на молоке, сдабривая ее сливочным маслом — это тоже своего рода гадание. Полностью съеденная странником каша означала хороший урожай, а если нет — жди беды.

Именины в этот день отмечают: Александр, Амвросий, Владимир, Георгий, Иван, Мартин, Петр, Самсон.