МАФ на детской площадке в сквере на Чичерина привели в порядок

Сотрудники коммунальных служба Бабушкинского района отремонтировали МАФ на детской площадке в сквере по Чичерина.

Ранее с проблемой на портал «Наш город» обратился местный житель.

После того, как все проблемы были устранены, пользователь получил ответ от главы управы Бабушкинского района Сергея Аганеева

«В настоящее время все малые архитектурные формы на площадке находятся в технически исправном состоянии и безопасны в эксплуатации», — говорится в ответе.

Все работы были выполнены в установленный законом срок. (ео)