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Генконсул Израиля в Петербурге обсудит проведение в Пскове ряда культурных мероприятий.
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Генконсул Израиля в Петербурге обсудит проведение в Пскове ряда культурных мероприятий. 

Псковская губерния 8 часов назад
Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ольга Слов прибыла в Псков с рабочим визитом: как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, 9 июля Слов встретилась с исполняющей полномочия губернатора Верой Емельяновой. Во встрече также приняли участие председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов, и. о. руководителя представительства МИД РФ в Пскове Владимир Спиридонов и глава экономического отдела генконсульства Израиля, координатор экономических проектов Наталья Черных. Ольга Слов отметила, что это её первый визит в регион с момента вступления в должность генконсула. План её встреч включает также общение с главным врачом Детской областной клинической больницы Аркадием Гохманом, с представителями еврейской общины Пскова. Также генконсул намерена обсудить возможность проведения в Пскове ряда культурных мероприятий. Вера Емельянова рассказала, что псковской стороне интересен опыт Израиля по долговременному уходу за пожилыми людьми. «Это очень важное направление работы для Псковской области, так как наш регион — в числе шести пилотных по созданию системы долговременного ухода за людьми старшего возраста», — отметила она. В числе реализованных совместных проектов — международный семинар по вопросам гинекологии и неонаталогии (май 2017 года), на котором псковские и израильские врачи обменялись опытом и наработками, и стажировка специалистов Детской областной клинической больницы в медицинском центре «Ха-Эмек». Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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