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В досуговом клубе на Юннатов отметили День семьи, любви и верности
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В досуговом клубе на Юннатов отметили День семьи, любви и верности 

Управа района Савеловский города Москвы 8 часов назад
Фото: Управа района Савеловский города Москвы
В клубе культуры и эстетики «Родничок», который расположен на улице Юннатов, 8 июля состоялась встреча с участниками Всероссийского форума «Крепкая семья — сильная Россия». Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Среди гостей была правнучка участника операции по спасению челюскинцев Михаила Водопьянова Светлана Болдырева. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— В ходе встречи участники побеседовали о семейных традициях как основе духовных ценностей. По окончании встречи мы устроили праздничный концерт, — поделился представитель администрации.
Напомним, клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, д. 17/2. Справки по телефону: 8 (977) 380-95-07. (мю)
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