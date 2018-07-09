В досуговом клубе на Юннатов отметили День семьи, любви и верности

В клубе культуры и эстетики «Родничок», который расположен на улице Юннатов, 8 июля состоялась встреча с участниками Всероссийского форума «Крепкая семья — сильная Россия ». Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Среди гостей была правнучка участника операции по спасению челюскинцев Михаила Водопьянова Светлана Болдырева . Об этом рассказали в администрации учреждения. — В ходе встречи участники побеседовали о семейных традициях как основе духовных ценностей. По окончании встречи мы устроили праздничный концерт, — поделился представитель администрации. Напомним, клуб культуры и эстетики «Родничок» расположен по адресу ул. Юннатов, д. 17/2. Справки по телефону: 8 (977) 380-95-07. (мю)