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Отстаивал прямые выборы и самарское время: «Яблоко» выдвинуло кандидата на пост депутата Госдумы
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Отстаивал прямые выборы и самарское время: «Яблоко» выдвинуло кандидата на пост депутата Госдумы 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
Игорь Ермоленко возглавляет реготделение «Яблока» с 2004 года
Количество претендентов на пост депутата Государственной думы от Самарской области продолжает расти. Своего кандидата выдвинула и партия «Яблоко».
— На довыборах по 158 округу нас представит лидер cамарского отделения Игорь Ермоленко, — сообщили представители партии.
В 158 избирательный округ входят Железнодорожный, Куйбышевский, Самарский, Ленинский и Октябрьский районы Самары, Новокуйбышевск, Алексеевка, Большая Глушица, Большая Черниговка, Волжский район, Нефтегорск.
Игорь Ермоленко родом из Бугуруслана. В Самаре он получил два высших образования: исторический факультет Самарского государственного университета (1994) и «Менеджер в социальной сфере» Самарского государственного педагогического университета (1999). Более 20 лет он работает заместителем директора Самарского медико-технического лицея. Также является одним из основателей и директором частного лицея №1 «Спутник».
На политическом фронте Игорь Ермоленко отметился борьбой за возвращение самарского времени и прямых выборов главы в областной столице.
Довыборы в Государственную думу состоятся 9 сентября. Свое желание принять в них участие также изъявили единорос Александр Хинштейн, коммунист Михаил Абдалкин и представитель ЛДПР Роман Синельников.
Также 9 сентября в Самарской области будут выбирать губернатора. Желание побороться за этот пост изъявили нынешний врио главы региона Дмитрий Азаров, Михаил Матвеев и Алексей Лескин.
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