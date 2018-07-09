Отстаивал прямые выборы и самарское время: «Яблоко» выдвинуло кандидата на пост депутата Госдумы

— На довыборах по 158 округу нас представит лидер cамарского отделения Игорь Ермоленко, — сообщили представители партии.

В 158 избирательный округ входят Железнодорожный, Куйбышевский, Самарский, Ленинский и Октябрьский районы Самары Новокуйбышевск , Алексеевка, Большая Глушица , Большая Черниговка, Волжский район, Нефтегорск.

Игорь Ермоленко родом из Бугуруслана. В Самаре он получил два высших образования: исторический факультет Самарского государственного университета (1994) и «Менеджер в социальной сфере» Самарского государственного педагогического университета (1999). Более 20 лет он работает заместителем директора Самарского медико-технического лицея. Также является одним из основателей и директором частного лицея №1 «Спутник».

На политическом фронте Игорь Ермоленко отметился борьбой за возвращение самарского времени и прямых выборов главы в областной столице.

Довыборы в Государственную думу состоятся 9 сентября. Свое желание принять в них участие также изъявили единорос Александр Хинштейн , коммунист Михаил Абдалкин и представитель ЛДПР Роман Синельников.