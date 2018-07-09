Лебединое озеро: завод помогает сохранить редких и красивых птиц

Одна из пар белых лебедей на пруду у Московского нефтеперерабатывающего завода принесла пятерых птенцов. Это уже пятое поколение птиц, живущих вблизи предприятия, и самое большое по численности потомство за последние годы.

— Много лет живу в Капотне и часто рыбачу на этом пруду. Всегда очень радуюсь, когда вижу этих лебедей, — улыбается местный житель Виктор Копылов . — Для меня всегда было загадкой, как эти лебеди появились на пруду и где они зимуют.

Для того чтобы птицы чувствовали себя комфортно, работники Московского НПЗ построили для них места гнездования: плоты с домиками, где птицы спят, едят и высиживают птенцов. Между прочим, все постройки выполнены из натуральной древесины, которую не подвергали дополнительной обработке и окраске. Лебеди должны чувствовать себя в природной среде.

А чувствуют они себя более чем комфортно. Птиц прививают, постоянно проверяют здоровье, причем в качестве экспертов привлекаются орнитологи из Ветеринарной академии имени Скрябина.

Зимний рацион лебедей состоит из специального меню с овощными добавками — в него входят морковка, огурцы, озимая пшеница, дробленая кукуруза, костяная мука. Любимое лакомство пернатых — пекинская капуста.

Пруд, в котором живут птицы, искусственный. Это бывший пожарный водоем, красиво выложенный по берегам камнем.

— Вода в пруду постоянно обновляется, — рассказали «ВМ» на Московском НПЗ. — Ее забирают из Москвы-реки, затем она проходит через систему очистки и фильтрации. И только потом — в водоем.

Пруд в итоге такой чистый, что здесь водится много рыбы, которую с удовольствием ловят местные жители.

— Примерно одиндва раза в месяц бываю здесь, и всегда немного гуляю возле заводского пруда, — рассказывает местный житель Алексей Яковлев . — Летом бывало, что лебеди подплывали совсем близко, на расстояние вытянутой руки, нигде больше я их так близко не видел, даже в Московском зоопарке. Лебеди ухоженные. Собираюсь как-нибудь приехать с детьми к пруду возле заводоуправления, показать чудесных птиц.

Птицам настолько комфортно, что они постоянно выводят потомство. Завод уже подарил двух птенцов Николо-Угрешскому монастырю соседнего города Дзержинска . Затем еще четверых лебедей передали на спортивно-оздоровительную базу «Лесное», что в Подмосковье

— Заводить в Москве водоплавающих птиц начали перед Фестивалем молодежи и студентов, в 1957 году, — рассказывает редактор Красной книги Москвы, кандидат биологических наук Борис Самойлов . — Завезли уток, лебедей. Утки прижились быстро, а вот с лебедями было труднее. Дело в том, что они хуже переносят холод, поэтому зимою их нужно где-то содержать.

В советское время, как рассказал Борис Леонтьевич, лебеди-шипуны (так называются эти «парковые» птицы) жили на полудюжине городских прудов. На зиму всех их свозили на пруды у Новодевичьего монастыря, где для них была прорублена прорубь и построен специальный сарай — греться. Но позднее эта хорошая практика прекратилась.

— Я очень рад, что Московский НПЗ ее возродил, — доволен Борис Самойлов. — Кстати, сам факт того, что лебеди на пруду возле заводоуправления живут, говорит о том, что он чистый. Потому что если в воде есть загрязнение, оно в итоге попадает на перо и разрушает «систему водоотталкивания», знакомую нам по поговорке «как с гуся вода». В результате перья намокают и птица гибнет. Здесь же вода в полном порядке, вот лебеди тут и живут.

Так и есть. Неудивительно, что в пруду возле завода живут также черепахи и много разных видов рыб. А еще здесь обитают утки, чайки и пресноводные черепахи, весьма чувствительные к чистоте воды.

Как известно, с 2011 года компания «Газпром нефть» проводит масштабную экологическую модернизацию Московского НПЗ. За эти годы санитарно-защитная зона предприятия стала уголком живой природы, где замечают краснокнижные виды животных: зайца-русака, прыткую ящерицу, два вида настоящих соколов — пустельгу и чеглока. Вблизи завода начал расти можжевельник — весьма чувствительное к загрязнению воздуха растение.

— Это значит, что воздух в санитарно-защитной зоне предприятия достаточно чист, — считает руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова . — Неслучайно, многие редкие для Москвы виды животных, птиц и растений чувствуют себя здесь комфортно. Ведь санитарную зону, согласно закону, застраивать запрещено. Но если экологическая обстановка там благоприятная, то эта территория превращается в настоящий оазис посреди огромного мегаполиса. Как, кстати, и произошло в Капотне. Здесь приятно даже просто гулять, глядя на Москву-реку.

Кстати, на камеры наружного наблюдения завода в конце прошлого года попал заяц-русак. Примечательно, что это уже второй подобный случай: впервые зайца увидели в камеры наблюдения в августе 2016-го. И также — возле проходной. По видеозаписям сложно сказать, один и тот же это заяц или нет, однако появление животного вблизи территории завода неудивительно. Как считают экологи, они забегают в микрорайон Капотня из соседней Марьинской поймы.

СПРАВКА

Во время модернизации предприятия, в которую владелец завода «Газпром нефть» инвестировал 250 миллиардов рублей, воздействие на окружающую среду сократилось на 50 процентов. К 2020 году этот показатель планируется уменьшить еще в два раза. Для этого в 2017 году на предприятии заработали инновационные биологические очистные сооружения «Биосфера», которые дополнят систему фильтров завода. А в 2018 году пять установок переработки нефти предыдущего поколения будут заменены самой современной и экологичной комбинированной установкой «Евро+».