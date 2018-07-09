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При формировании бюджета страны нужно учесть интересы регионов — Любимов
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При формировании бюджета страны нужно учесть интересы регионов — Любимов
АиФ Рязань
9 часов назад
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Фото:
АиФ Рязань
9 июля на парламентских слушаниях в
Госдуме
губернатор
Николай Любимов
заявил, что при формировании бюджета страны необходимо максимально учесть интересы регионов.
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