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Лавочку отремонтировали во дворе на Псковской
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Лавочку отремонтировали во дворе на Псковской 

Управа района Лианозово 9 часов назад
Фото: Управа района Лианозово
После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» в порядок привели лавочку во дворе дома 12, корпус 2 по Псковской улице. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев.
«В настоящее время выполнены работы по ремонту и покраске лавочки. Приносим свои извинения за созданные неудобства», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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