Лавочку отремонтировали во дворе на Псковской

После обращения жителя района Лианозово на портал «Наш город» в порядок привели лавочку во дворе дома 12, корпус 2 по Псковской улице. О проведении работ отчитался глава управы Сергей Юрьев

«В настоящее время выполнены работы по ремонту и покраске лавочки. Приносим свои извинения за созданные неудобства», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)