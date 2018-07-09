Авторы концепции развития Балашихи и Реутова пройдут обучение в школе Сколково

Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров по итогам круглого стола, посвященного развитию двух городов.

«Обращаясь к жителям Подмосковья Андрей Юрьевич Воробьев поставил задачу дополнительно определить на территории Подмосковья точки роста, которые могли бы послужить драйвером роста экономики, социального благополучия. Был проведен конкурс, на который было заявлено более 50 проектов со всей территории Московской области. Отобрано 10 проектов, в том числе наш совместный проект с Реутовым, он проходит доработку в рамках бизнес-школы Сколково. Авторы проекта пройдут обучение в школе, получат консультации экспертов по концепции», — сказал Юров.

Концепция развития Балашихи включает территории вдоль реки Пехорки общей площадью свыше тысячи гектаров. Проект получил название «Долина реки Пехорки». Он направлен на создание комфортной городской среды, а также повышение экономической привлекательности территории, создание комфортных условий для ведения бизнеса.

По словам Юрова, завершить разработку концепции планируется до сентября.

«Реутов небольшой город, но в нем есть промышленная зона площадью порядка 150 гектаров. Она фактически сегодня оторвана от города железной дорогой. Сейчас в Балашихе и Реутове строятся эстакады, которые соединят нас с региональными и федеральными трассами. В Реутове это будет дорога, соединяющая Носовихинское шоссе и шоссе Энтузиастов, и эту территорию тоже надо благоустраивать», — отметил Станислав Каторов

В работе круглого стола по обсуждению концепции развития Балашихи и Реутова приняли участие сотрудники администраций городов, архитекторы, предприниматели. В их числе руководители балашихинской хлопкопрядильной фабрики, горнолыжного комплекса «Лисья гора», гостиничных и торговых комплексов. Эти объекты также включены в концепцию развития территории.

Бизнесмены внесли свои предложения по улучшению проекта. Конкурс социально-экономического и территориального развития муниципальных образований Московской области «Территории роста» стартовал по инициативе губернатора Подмосковья в феврале 2018 года.