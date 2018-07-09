Горожане посетили фестиваль любви в храме

Фестиваль «Любовь — это свойство души!» состоялся в храме Вознесения Господня (Малое Вознесение). Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло 8 июля.

Как сообщили представители храма, в этот день для посетителей организовали экскурсию по «божьему дому» и устроили мастер-класс по колокольному перезвону. Для прихожан приготовили музыкальный концерт и творческие мастер-классы.

Кроме прочего, на улице рядом с храмом все желающие смогли попробовать свои силы в спортивных играх. А на благотворительной ярмарке москвичи смогли не просто посмотреть на представленные букеты из полевых цветов, собранных настоятелями молельни, и угоститься сладостями, но и купить различные сувениры.