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Горожане посетили фестиваль любви в храме
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Горожане посетили фестиваль любви в храме 

Управа Пресненского района города Москвы 9 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Фестиваль «Любовь — это свойство души!» состоялся в храме Вознесения Господня (Малое Вознесение). Мероприятие ко Дню семьи, любви и верности прошло 8 июля.
Как сообщили представители храма, в этот день для посетителей организовали экскурсию по «божьему дому» и устроили мастер-класс по колокольному перезвону. Для прихожан приготовили музыкальный концерт и творческие мастер-классы.
Кроме прочего, на улице рядом с храмом все желающие смогли попробовать свои силы в спортивных играх. А на благотворительной ярмарке москвичи смогли не просто посмотреть на представленные букеты из полевых цветов, собранных настоятелями молельни, и угоститься сладостями, но и купить различные сувениры.
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