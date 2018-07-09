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В Гурьевском районе обнаружили трупы свиней, введён карантин по АЧС
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В Гурьевском районе обнаружили трупы свиней, введён карантин по АЧС 

Клопс.Ru 9 часов назад
Возле посёлка Полевое Гурьевского округа обнаружили трупы свиней. Для предотвращения АЧС введён карантин. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.
Ограничительные меры действуют до 8 августа. Территория закрыта для прохода людей, на подъездах к очагу заражения установят дезбарьеры. Перемещение и убой всех видов домашних животных запрещены. Охота также ограничена: разрешено отлавливать только диких кабанов для последующего уничтожения.
Гурьевский округ стал пятым в области районом, которому угрожает массовое заражение вирусом АЧС. В результате лабораторных исследований 6 июня сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Гвардейском районе. Спустя сутки правительство области ввело на территории района карантин. Позже АЧС выявили ещё в Черняховском и Правдинском округах, в области пришлось отменить День балтийского поля. В июле вирус подступил к Озёрскому району, в зоне риска оказались ещё четыре посёлка. По данным регионального минсельхоза, африканская чума свиней может распространиться во все районы области, под угрозой заражения находятся порядка 10 000 животных
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