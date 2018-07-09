В Гурьевском районе обнаружили трупы свиней, введён карантин по АЧС

Возле посёлка Полевое Гурьевского округа обнаружили трупы свиней. Для предотвращения АЧС введён карантин. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.

Ограничительные меры действуют до 8 августа. Территория закрыта для прохода людей, на подъездах к очагу заражения установят дезбарьеры. Перемещение и убой всех видов домашних животных запрещены. Охота также ограничена: разрешено отлавливать только диких кабанов для последующего уничтожения.