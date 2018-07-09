В Гурьевском районе обнаружили трупы свиней, введён карантин по АЧС 

Возле посёлка Полевое Гурьевского округа обнаружили трупы свиней. Для предотвращения АЧС введён карантин. Информация размещена на официальном сайте регионального правительства.
Ограничительные меры действуют до 8 августа. Территория закрыта для прохода людей, на подъездах к очагу заражения установят дезбарьеры. Перемещение и убой всех видов домашних животных запрещены. Охота также ограничена: разрешено отлавливать только диких кабанов для последующего уничтожения.
Гурьевский округ стал пятым в области районом, которому угрожает массовое заражение вирусом АЧС. В результате лабораторных исследований 6 июня сотрудники регионального Россельхознадзора обнаружили вспышку африканской чумы свиней в Гвардейском районе. Спустя сутки правительство области ввело на территории района карантин. Позже АЧС выявили ещё в Черняховском и Правдинском округах, в области пришлось отменить День балтийского поля. В июле вирус подступил к Озёрскому району, в зоне риска оказались ещё четыре посёлка. По данным регионального минсельхоза, африканская чума свиней может распространиться во все районы области, под угрозой заражения находятся порядка 10 000 животных