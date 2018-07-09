Ещё
На Новоостаповской улице починили неисправный светофор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Новоостаповской улице починили неисправный светофор 

Управа Южнопортового района 9 часов назад
Фото: Управа Южнопортового района
На Новоостаповской улице Южнопортового района выполнили работы по ремонту некорректно работающего светофора. Поломку устранили по просьбе местного жителя, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена в течение суток после поступления заявки. Официальный ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова был размещен на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранен сбой в работе управляющей аппаратуры», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (еп)
Управа Южнопортового района: последние новости
Благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов обсудят на встрече с населением в Южнопортовом Мастер-классы участников проекта «Московское долголетие» прошли на Велозаводской Урок компьютерной грамотности провели на Шарикоподшипниковской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу43
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова53
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги197
«США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней»182
Над Крымом нависла угроза403
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение