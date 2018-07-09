Единственные в Воронеже. Как устроены «сухие фонтаны» и бьют ли они током

Когда лучше приходить на Советскую площадь и безопасно ли бегать под водяными арками. На предстоящей неделе в Воронеж придёт 30-градусная жара, и полюбившиеся воронежцам «сухие фонтаны» на Советской площади станут ещё более популярными. Что из себя представляют фонтаны, как и когда они работают и можно ли, пробегая между струями получить удар током, корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал руководитель управления строительной политики мэрии Владимир Пешков в понедельник, 9 июля. Какие фонтаны работают на площади? Фонтаны на Советской площади — первые в Воронеже «сухие фонтаны». Чаша каждого из них глубиной полметра, она находится под плиткой, а форсунки вмонтированы в мощение. Именно поэтому воронежцы могут пробегать и фотографироваться между струями. Первый фонтан длиной 38 м и шириной 5,5 м. Водная композиция фонтана состоит из 15 туманных и 45 наклонных струй. Именно на этой площадке можно пробегать под водяными арками, хотя остаться полностью сухими тоже не получится — мелкие капли будут долетать, даже если не будет ветра. Второй фонтан имеет форму восьмиугольника, вписанного в квадрат со стороной 23 м. Композиция фонтана состоит из 37 вертикальных, 16 туманных, 16 пенных вертикальных и 24 наклонных струй. Композиции обоих фонтанов меняются в соответствии заданной программой. Высота и режим струй регулируются в зависимости от силы ветра — это происходит автоматически благодаря встроенному датчику.

фото — пресс-служба мэрии

Как работает цветомузыка? Фонтан включается и выключается автоматически, то же самое происходит с музыкой и цветовым сопровождением. Музыка появляется вместе с первой струёй воды, а цвет — с наступлением сумерек. Для создания динамических световых композиций светильники разбиты на группы, каждая освещает отдельную фонтанную композицию. Когда ещё проектировали фонтан, согласовали перечень мелодий, которые бы понравились воронежцам разных возрастов. Поэтому здесь классическая музыка, «минусы» рок-композиций, детские песни и танцевальные миксы. Пока каждый день репертуар повторяется, однако в будущем его можно обновлять и дополнять.

фото — пресс-центр облправительства

Безопасна ли вода в фонтане? — Купаться в фонтане не рекомендуется — это не бассейн и не ванная, а всё-таки уличное пространства, по которому люди ходят в обуви. Скоро планируется поставить предупреждающие таблички. Но мы понимали, что купания не избежать, поэтому у фонтанов стоит мощная система очистки, — рассказал Владимир Пешков. Система фильтрации создана на основе напорных песчаных фильтров. Вода из чаши фонтана забирается насосом и, проходя через них, очищается от частиц грязи и взвеси, а затем возвращается в фонтан. Вода из водопровода, подведённого в техническое помещение, проходит систему водоподготовки и поступает в систему автодолива — для поддержания постоянного уровня воды в чаше фонтана. Воды в чашу фонтана добавляется автоматически, ориентируясь на показания датчика. Воду полностью не меняют, а лишь обновляют. Слив происходит в канализационную сеть. Может ли фонтан ударить током? Несмотря на то, что это один из самых распространённых вопросов о безопасности фонтана, ответ на него однозначен — нет. В фонтане стоит необходимая система защиты, а для подсветки фонтана используются специальные подводные светодиодные светильники мощностью 8 и 15 Вт. Единственное, можно травмироваться, бегая босиком по площади, или после падения на решётку, поэтому рекомендуется гулять в обуви и одежде. Кроме того, плитки подобраны так, чтобы могли выдерживать вес взрослого человека. Поэтому риска расколоть плитку и пораниться осколками нет.

Когда лучше смотреть на фонтан? В понедельник фонтаны на Советской площади работают с 18:00 до 22:00, до этого рабочие выполнят чистку, промывку и настройку форсунок и всей системы водоснабжения, чтобы обеспечить работу на последующую неделю. Чтобы фонтан прослужил дольше, горожан попросили не кататься по нему на роликах или велосипедах. В 22:00 наступает час тишины, поэтому фонтаны и цветомузыка выключаются. Со вторника и до воскресенья фонтаны работают с 11:00 до 22:00. Музыка появляется вместе с первой струёй воды. Однако три раза в день фонтаны отключают, чтобы дать системе отдохнуть и, если необходимо, выполнить профилактические работы. Перерывы в работе фонтана: 12:00 — 13:00 15:00 — 16:00 17:00 — 17:30 Что будет на месте фонтанов зимой? Сезон для всех фонтанов Воронежа один — в конце апреля-в начале мая их включают, в октябре — отключают. После этого необходимо произвести работы по консервации и подготовить системы к зиме. А с приходом морозов на месте «сухих фонтанов» на Советской площади появится каток. Где ещё есть «сухие фонтаны» в Воронежской области?Как ни странно, пешеходные фонтаны появились в некоторых районах Воронежской области намного раньше, чем в самом городе-миллионнике. Такие достопримечательности уже есть в Боброве — на главной городской площади Боброва на пересечении улиц 22 Января и Парижской Коммуны размером 4м на 6м; в парке культуры и отдыха в Лисках фонтан площадью 100 кв. м работает в трёх режимах — игровом, светомузыкальном и режиме дискотеки. Кроме того, аналогичный фонтан есть в сквере «30 лет Победы» в Нововоронеже.

фонтан в Боброве

Фото на обложке — Маша Андреищева, ВКонтакте