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В Петербурге появилась карта полиции, с помощью которой можно узнать рейтинг отделов
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В Петербурге появилась карта полиции, с помощью которой можно узнать рейтинг отделов 

Собака.ru 9 часов назад
Фото: Собака.ru
Петербургские правозащитники из Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН) совместно с организацией Youth Human Rights Watch создали «карту полиции», с помощью которой можно узнать, какой отдел или участковый обслуживает определенный адрес, информацию о нужном отделе, а также кому и как при необходимости можно направить жалобу. На карте также показана оценка правозащитников, присвоенная всем отделам.
Кроме того, правозащитники опубликовали памятки, о том, что делать, если полицейский просит вас предъявить документы или хочет вас задержать, и о том, что нужно знать родителям, если полицейский подошел к ребенку.
Пока создатели разработали карту отделов Петербурга и Воронежа, вскоре они обещают добавить карту московских отделов. Проект создан как часть направления по гражданскому контролю за полицией ОГОН.
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