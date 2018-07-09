В Петербурге появилась карта полиции, с помощью которой можно узнать рейтинг отделов

Петербургские правозащитники из Объединенной группы общественного наблюдения (ОГОН) совместно с организацией Youth Human Rights Watch создали «карту полиции», с помощью которой можно узнать, какой отдел или участковый обслуживает определенный адрес, информацию о нужном отделе, а также кому и как при необходимости можно направить жалобу. На карте также показана оценка правозащитников, присвоенная всем отделам.

Кроме того, правозащитники опубликовали памятки, о том, что делать, если полицейский просит вас предъявить документы или хочет вас задержать, и о том, что нужно знать родителям, если полицейский подошел к ребенку.

Пока создатели разработали карту отделов Петербурга и Воронежа, вскоре они обещают добавить карту московских отделов. Проект создан как часть направления по гражданскому контролю за полицией ОГОН.

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