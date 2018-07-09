​На месте водоема на Кварталах появится торговый центр

Стало известно, что будут строить на место засыпанного водоема на пересечении проспекта Амирхана и улицы Воровского. Как оказалось, зеленую зону уничтожили ради очередного торгово-офисного центра. Именно это обозначено в паспорте объекта, появившемся, наконец, на стройплощадке. «Казанский репортер» вспомнил, с чего началось освоение этой территории, как ее владелец отрицал свою причастность к стройке, а надзорные органы отчаянно не желали замечать незаконное строительство.

«Вид строительства: строительство», — незатейливо сообщает аншлаг на стройплощадке. Судя по нему же, до конца года здесь должен появиться торгово-офисный центр с автомойкой присвоен даже адрес — Амирхана 42а. Срок окончания работ обозначен 4 кварталом 2018 года. Пока же на месте, где еще весной был небольшой водоем и зеленая зона вбиты сваи и заливается фундамент. Пока

Участок площадью 3233 квадратных метра принадлежит удачливому предпринимателю Андрею Закамскому. Он приобрел землю под новый год, в декабре 2017 года. Хотя сам он в беседе с «Казанским репортером» отрицал это, сейчас тайное стало явным. Заказчиком значится ИП Закамский А. А., а генподрядчиком ООО «СМК Прогресс», которым владеет все тот же Андрей Закамский.

Что интересно, когда только территорию обнесли забором и начали засыпать рощу, местные жители заинтересовались происходящим. Людям показалось странным, что отсутствует какая-либо информация о стройке. Более того, когда «Казанский репортер» направил запрос в мэрию Казани о том, что происходит на участке около авторынка, казанские власти сообщили, что разрешение на строительство и вовсе не выдавалось, получается, что работы велись незаконно.

— Исполнительным комитетом Казани разрешение на строительство по ул. Амирхана, д.42а (кадастровый номер земельного участка 16:50:110801:191) не выдавалось, — рассказали в мае этого года в пресс-службе мэрии Казани.

Это время Госстройнадзор упорно не желал замечать незаконную стройку. Не посчитали нужным инспекторы съездить на место даже после того, как в апреле этого года «Управление градостроительных разрешений города Казани» направило в адрес надзорного ведомства письмо о необходимости проверки и принятия соответствующих мер. Аргументация Госстройнадзора оказалась обескураживающая: мол, раз у компании нет разрешения на работы, то и проверять их нечего.

Нам удалось связаться с владельцем участка и получить комментарий на эту тему. Сейчас, по словам застройщика, все необходимые процедуры проведены и разрешение получено. — Там не было пруда, не было зеленой зоны. Там было болото, в которое мочились продавцы с авторынка, — эмоционально отреагировал на вопрос о засыпанном водоеме Андрей Закамский. — Обязательно компенсационные высадки будут согласно правилам благоустройства, у нас все по закону.

Сколько деревьев будет посажено и где именно, строитель ответить затруднился. Для этого нужно обратиться к расчетам, которых под рукой не оказалось. В мэрии Казани также не смогли оперативно ответить на запрос редакции о том, в каком объеме застройщик обязан восстановить причиненный экологический ущерб. Соответствующий запрос в исполком Казани направлен.

Антон Райхштат.