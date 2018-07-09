В лесопарке под Калининградом обнаружили тело молодого человека

В лесопарковой зоне между микрорайоном Прибрежным и карьером, куда приезжают отдыхающие, обнаружили тело молодого человека. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

Тело нашёл местный житель в понедельник, 9 июля, около 9:30. По его словам, молодой человек лежал, раскинув руки, под спортивным турником на окраине парка. Его ноги были согнуты в коленях, над головой на перекладине болтался обрывок верёвки.

"Я не знаю, верёвка сама оборвалась или её кто-то срезал. Лицо парня было мне незнакомо", — отметил очевидец.

Мужчина позвонил в «112» и провёл к месту происшествия прибывших медиков и полицейских.

По данным источника в экстренных службах, в карманах погибшего нашли наркотическое вещество. Никаких документов у молодого человека не было, на вид ему около 30 лет.