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В лесопарке под Калининградом обнаружили тело молодого человека
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В лесопарке под Калининградом обнаружили тело молодого человека 

Клопс.Ru 9 часов назад
В лесопарковой зоне между микрорайоном Прибрежным и карьером, куда приезжают отдыхающие, обнаружили тело молодого человека. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.
Тело нашёл местный житель в понедельник, 9 июля, около 9:30. По его словам, молодой человек лежал, раскинув руки, под спортивным турником на окраине парка. Его ноги были согнуты в коленях, над головой на перекладине болтался обрывок верёвки.
"Я не знаю, верёвка сама оборвалась или её кто-то срезал. Лицо парня было мне незнакомо", — отметил очевидец.
Мужчина позвонил в «112» и провёл к месту происшествия прибывших медиков и полицейских.
По данным источника в экстренных службах, в карманах погибшего нашли наркотическое вещество. Никаких документов у молодого человека не было, на вид ему около 30 лет.
В региональном СКР пообещали прокомментировать инцидент позднее.
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