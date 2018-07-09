Концерт с мастер-классами состоится в сквере имени Чехова района Люблино

Семейный праздник «Любящие сердца» проведут для жителей района Люблино в сквере имени Чехова 10 июля. Об этом сообщил представитель организационного отдела управы района.

— В программе праздника — чествование супружеских пар, концерт, мастер-классы, спортивные игры и аквагрим. Организацией занимаются представители центра творчества молодежи «Олимп», спортивно-досугового центра «Люблино», управы района и местного отделения партии «Единая Россия» , — сказал сотрудник управы.

Начало праздника в 18.00. Сквер имени Чехова расположен между Таганрогской и Армавирской улицами. (мю)