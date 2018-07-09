Жители района Люблино в июне обратились на портал «Наш город» более 1000 раз

Активные пользователи портала «Наш город» из района Люблино написали в минувшем месяце 1101 замечание. В рубрику «Дворовые территории» попало 495 сообщений. Пользователи писали о некачественном уходе за зелеными насаждениями и плохом содержании детских площадок.

Рубрика «Многоквартирные дома» по-прежнему занимает второе место. Туда было отправлено 290 сообщений. Жители района жаловались на некачественную уборку в подъездах, отсутствие освещения.

Замыкает тройку лидеров раздел «Дороги», куда было отправлено 199 сообщений, большая часть из которых была посвящена некачественной уборке на проезжих частях, поврежденным и неправильно установленным знакам, неисправным светофорам.

Уточним, что все проблемы были оперативно решены властями района и сотрудниками ответственных организаций. (мю)