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Жители района Люблино в июне обратились на портал «Наш город» более 1000 раз
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Жители района Люблино в июне обратились на портал «Наш город» более 1000 раз 

Управа района Люблино 9 часов назад
Фото: Управа района Люблино
Активные пользователи портала «Наш город» из района Люблино написали в минувшем месяце 1101 замечание. В рубрику «Дворовые территории» попало 495 сообщений. Пользователи писали о некачественном уходе за зелеными насаждениями и плохом содержании детских площадок.
Рубрика «Многоквартирные дома» по-прежнему занимает второе место. Туда было отправлено 290 сообщений. Жители района жаловались на некачественную уборку в подъездах, отсутствие освещения.
Замыкает тройку лидеров раздел «Дороги», куда было отправлено 199 сообщений, большая часть из которых была посвящена некачественной уборке на проезжих частях, поврежденным и неправильно установленным знакам, неисправным светофорам.
Уточним, что все проблемы были оперативно решены властями района и сотрудниками ответственных организаций. (мю)
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