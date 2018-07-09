Ученые предложили новые методы оценки количества рабов в современном мире

Около 40,3 млн человек во всем мире являются жертвами рабства. Такие данные приводит Walk Free Foundation, некоммерческая организация, занимающаяся проблемами современных форм рабства. В 2016 году фонд составил Всемирный индекс рабства (Global Slavery Index), демонстрирующий, что на тот момент разным формам незаконного трудового принуждения и лишения личной свободы в мире подвергалось 45,8 млн человек. Цифра почти на 10 млн превысила данные, полученные в 2014 году. Как объясняет издание The Conversation, разница между оценками 2014 года и 2016 года не связана с ухудшением ситуации. Новые выводы о количестве жертв современного рабства эксперты сделали, опираясь на новую методику анализа данных.

Как отмечает The Conversation, рабство и работорговля традиционно относятся к наиболее скрываемым формам преступлений. Жертвы таких правонарушений не стремятся сообщить о случившемся, поскольку стыдятся своего опыта. Кроме того, рабство — преступление, которое может совершаться в течение длительного периода времени. Принуждение к труду может продолжаться в течение многих месяцев или лет. Следует учитывать и то, что организация Walk Free Foundation относит к формам рабства любые виды незаконного лишения человека права распоряжаться собственным телом, к которым относится не только принудительный бесплатный труд, но также и насильственные браки (которые могут не рассматриваться преступлениями в тех обществах, где они происходят). Именно поэтому для оценки количества жертв современного рабства организация не просто изучила данные криминальной статистики, но провела гораздо более сложные исследования. В частности, эксперты организации проводили опросы жителей разных стран с целью выяснить, слышали ли они о случаях принудительного удерживания людей, а также сталкивались ли с этим их родственники.

В странах, где строго преследуются насильственное удержание или перемещение людей, а такой бизнес признан нелегальным, опросы не могут помочь получить новую информацию. В этом случае для корректной оценки жертв рабства эксперты решили применить статистический метод Multiple Systems Estimations (MES). Вычисления на основе этого метода предполагают сопоставление данных официальной статистики криминальных служб и списков жертв рабства, составленных всеми неправительственными организациями, занимающимися данным вопросом. После этого производится оценка, так называемых темных цифр — данных, заведомо не попадающих в статистику преступлений. Учитывая скрытность явления современного рабства, доля «темных цифр» в нем крайне велика.

Великобритания стала первым государством, применившим метод MES для оценки количества рабов в 2014 г. Фактическое число жертв на территории страны примерно в 5 раз превысило число зарегистрированных случаев: 10 тыс. — 13 тыс. случаев против 2,7 тыс. Включение расчетов по методу MES в оценки глобального распространения рабства привело к необходимости пересмотреть возможное количество современных рабов в мире в сторону значительного увеличения.

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